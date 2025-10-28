Pleite von Denttabs Berliner Hersteller von Zahnputztabletten insolvent

Von t-online Aktualisiert am 29.10.2025 - 06:33 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Zahnputztabs im Handel (Symbolbild): Innovationstreiber Denttabs rutscht nun die Pleite. (Quelle: Anja Cord via www.imago-images.de/imago)

Zähne mit Tabs reinigen – für die Idee gewann Denttabs sogar Preise. Jetzt fehlen dem Start-up die finanziellen Mittel. Dennoch soll der Betrieb weitergehen.

Die Idee von Gründer Axel Kaiser ist denkbar einfach: Eine Zahnputztablette, die beim Kauen im Mund aufschäumt, um dann mit einer Zahnbürste für Mundhygiene zu sorgen. Doch nun meldete das Berliner Unternehmen Denttabs Insolvenz an. "Ich habe es in den vielen Jahren, die ich mit dem Thema Denttabs unterwegs bin, einfach nicht geschafft, genügend Menschen zu erreichen und zu überzeugen, Denntabs auch zu kaufen", schrieb Kaiser auf Linkedin.

Noch vor vier Jahren hatte Denttabs den deutschen Nachhaltigkeitspreis erhalten. Von "einer echten Transformation in Richtung Nachhaltigkeit", schwärmte die Jury, da die Zahnputztablette ohne umweltschädliche Zahnpasta-Tuben auskommt.

Doch rief der Erfolg Nachahmer auf den Plan. Trotz Verträgen mit Handelsgrößen wie dm und Rossmann kam das Berliner Unternehmen nicht auf entsprechende Umsatzzahlen.