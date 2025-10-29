Nachverhandlungen gefordert Maschinenbauer schlagen wegen US-Zöllen Alarm

29.10.2025

Maschinenbauer (Archivbild): In der Branche gibt es Kritik an der EU. (Quelle: Armin Weigel/dpa/dpa-bilder)

Nach Ansicht des deutschen Maschinenbaus spielen die Amerikaner beim Zollabkommen mit der EU ein falsches Spiel. Zusätzliche Metallzölle treffen demnach immer mehr Maschinen und Anlagen.

Die exportorientierten deutschen Maschinenbauer haben vor den Folgen neuer Zölle für die Branche in den USA gewarnt und die EU zu Nachverhandlungen aufgefordert. Der Zolldeal zwischen der EU und den USA sei für den deutschen und europäischen Maschinenbau wertlos, erklärte der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) am Mittwoch.

Die US-Behörden planten, viele weitere Produkte unter die weitaus höheren Stahl- und Aluminiumzölle einzuordnen, darunter eine große Anzahl Maschinen. Mehr als jede zweite exportierte Maschine wäre betroffen. Die deutschen Maschinenbauer sind mit mehr als einer Million Beschäftigten ein Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Die USA gehören neben China zu den wichtigsten Auslandsmärkten.

40 Prozent der Maschinenexporte betroffen

Nach der ersten Erweiterungsrunde im August seien von diesen Strafzöllen bereits rund 40 Prozent aller deutschen und europäischen Maschinenexporte in die USA betroffen, erklärte der Verband. Nun sollten in einer zweiten Runde im Dezember voraussichtlich weitere rund 200 Maschinenbauprodukte in die sogenannte "Section 232"-Liste der sektoralen Zölle eingestuft werden. Dann müssten auf deren Stahl- und Aluminiumanteil 50 Prozent Zoll bezahlt werden. Bei Fehlmeldungen des Stahl- und Aluminiumwertes oder dessen Ursprungs drohe ein Strafzoll von 200 Prozent.

Damit wären nach VDMA-Berechnungen rund 56 Prozent der deutschen Maschinen-Exporte von den hohen Stahl- und Aluminiumzöllen betroffen, was so gut wie alle Fachzweige des Maschinenbaus treffe. "Es steht zu befürchten, dass die USA dieses Foulspiel weiterführen", sagt VDMA-Präsident Bertram Kawlath. Die EU dürfe nicht lockerlassen und müsse nachverhandeln. Er habe sich auch in einem Brief an das US-Handelsministerium gewandt.