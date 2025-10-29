Strategiewechsel Saudi-Arabien will weg von Megaprojekten

Von reuters 29.10.2025 - 12:19 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Die 120 Kilometer lange Stadt "The Line": Statt riesiger Bauprojekte will sich Saudi-Arabien mehr auf Bereiche wie den religiösen Tourismus konzentrieren. (Quelle: IMAGO/Balkis Press/ABACA/imago-images-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Saudi-Arabiens Staatsfonds vollzieht eine milliardenschwere Kehrtwende. Statt Wüstenstädten rücken nun rentablere Investments in den Fokus.

Saudi-Arabien bereitet einem Insider zufolge eine strategische Neuausrichtung seines fast eine Billion Dollar schweren Staatsfonds vor. Der Public Investment Fund (PIF) solle sich von kostspieligen Immobilien-Gigaprojekten wie der Zukunftsstadt Neom abwenden, sagte eine mit den Plänen vertraute Person am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters.

Ziel der neuen Strategie sei es, nachhaltigere kurzfristige Erträge zu sichern. Der Fokus solle sich auf Bereiche wie Logistik, die Ausbeutung von Bodenschätzen und den religiösen Tourismus verlagern. Zudem setze das Königreich auf Investitionen in Künstliche Intelligenz und Rechenzentren. Der PIF, der 925 Milliarden Dollar schwer ist, lehnte eine Stellungnahme zunächst ab.

Saudi-Arabien wird 2034 die WM austragen

Kronprinz Mohammed bin Salman, der De-facto-Herrscher Saudi-Arabiens, hatte 2016 seine "Vision 2030" zur Umgestaltung der Wirtschaft vorgestellt. Der Staatsfonds war dabei die treibende Kraft bei der Finanzierung. Die ursprüngliche Strategie konzentrierte sich auf riesige Immobilienprojekte.

Das bekannteste davon ist Neom, eine für neun Millionen Einwohner geplante futuristische Stadt in der Wüste am Roten Meer. Diese und andere Projekte hatten jedoch mit wiederholten Verzögerungen zu kämpfen. Zu den Plänen zählten zudem internationale Wintersportwettbewerbe mit weitgehend künstlichem Schnee.