Fünf Billionen Dollar wert Erstes Unternehmen knackt Rekordmarke an der Börse

29.10.2025

Nvidia: Der Chiphersteller ist wichtig für die KI-Branche. (Quelle: Andrej Sokolow)

Chips von Nvidia wurden zur Schlüsseltechnik für Künstliche Intelligenz. Das treibt die Aktie auf neue Höhen – und zu einem Börsenrekord.

Der Chipkonzern Nvidia hat als erstes Unternehmen die Marke von fünf Billionen Dollar beim Börsenwert übertroffen. Die Nvidia-Aktie ist auf einem Höhenflug, weil das Unternehmen eine Schlüsselrolle im aktuellen Boom rund um Künstliche Intelligenz spielt. In den ersten Handelsminuten stieg der Kurs zeitweise um gut 4,5 Prozent auf über 210 Dollar. Die vorherige Billionen-Marke hatte Nvidia erst Anfang Juli durchbrochen.

Nvidias Chipsysteme werden rund um die Welt für das Training von Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz verwendet. Schwergewichte wie Google oder der Facebook-Konzern Meta füllen damit ganze Rechenzentren, aber auch KI-Start-ups wie die ChatGPT-Erfinderfirma OpenAI sind Nvidia-Kunden. Diese Schlüsselposition ließ das Geschäft von Nvidia in den vergangenen zwei Jahren explosiv wachsen. Anleger setzen darauf, dass Nvidia diese dominierende Rolle gegen Rivalen verteidigen kann.

Fuß in der Tür im Weißen Haus

Die USA selbst lassen allerdings die leistungsstärksten Nvidia-Systeme nicht nach China liefern. Huang versucht die US-Regierung davon zu überzeugen, dass am Ende ein starker Konkurrent für amerikanische Technik in China entstehen könnte, sollte der dortige Markt für Nvidia verschlossen bleiben.