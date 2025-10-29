t-online - Nachrichten für Deutschland
Nvidia: Erstes Unternehmen knackt Rekordmarke an der Börse

Fünf Billionen Dollar wert
Erstes Unternehmen knackt Rekordmarke an der Börse

Von dpa
Aktualisiert am 29.10.2025 - 14:54 UhrLesedauer: 2 Min.
Nvidia: Der Chiphersteller ist wichtig für die KI-Branche.Vergrößern des Bildes
Nvidia: Der Chiphersteller ist wichtig für die KI-Branche. (Quelle: Andrej Sokolow)
Chips von Nvidia wurden zur Schlüsseltechnik für Künstliche Intelligenz. Das treibt die Aktie auf neue Höhen – und zu einem Börsenrekord.

Der Chipkonzern Nvidia hat als erstes Unternehmen die Marke von fünf Billionen Dollar beim Börsenwert übertroffen. Die Nvidia-Aktie ist auf einem Höhenflug, weil das Unternehmen eine Schlüsselrolle im aktuellen Boom rund um Künstliche Intelligenz spielt. In den ersten Handelsminuten stieg der Kurs zeitweise um gut 4,5 Prozent auf über 210 Dollar. Die vorherige Billionen-Marke hatte Nvidia erst Anfang Juli durchbrochen.

Nvidias Chipsysteme werden rund um die Welt für das Training von Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz verwendet. Schwergewichte wie Google oder der Facebook-Konzern Meta füllen damit ganze Rechenzentren, aber auch KI-Start-ups wie die ChatGPT-Erfinderfirma OpenAI sind Nvidia-Kunden. Diese Schlüsselposition ließ das Geschäft von Nvidia in den vergangenen zwei Jahren explosiv wachsen. Anleger setzen darauf, dass Nvidia diese dominierende Rolle gegen Rivalen verteidigen kann.

Fuß in der Tür im Weißen Haus

Zuletzt kam hinzu, dass Nvidia-Chef Jensen Huang ein gutes Verhältnis zur Regierung von Donald Trump aufbauen konnte. Er überzeugte den US-Präsidenten von der Ausnahmerolle Nvidias und punktete mit dem Bau einer Fabrik in den USA. Trump möchte sich bei seinem Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping dafür einsetzen, dass Peking Einschränkungen für die Verwendung von Nvidia-Chips in dem Land aufhebt.

Die USA selbst lassen allerdings die leistungsstärksten Nvidia-Systeme nicht nach China liefern. Huang versucht die US-Regierung davon zu überzeugen, dass am Ende ein starker Konkurrent für amerikanische Technik in China entstehen könnte, sollte der dortige Markt für Nvidia verschlossen bleiben.

Mit dem Börsenrekord festigt Nvidia den Status als wertvollstes Unternehmen mit weitem Abstand zu anderen Techkonzernen. Der Software-Riese Microsoft und Apple liegen aktuell bei rund vier Billionen Dollar.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
