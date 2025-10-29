Pleite im Saarland Autozulieferer Voit steht vor dem Aus
Der kriselnde Autozulieferer ZF streicht plötzlich Aufträge. Das trifft den Konzern Voit Automative im Saarland. Die Sanierung des Unternehmens ist wohl gescheitert.
Der Krise im deutschen Autobau dauert an. Der renommierte saarländische Autozulieferer Voit steht vor dem Aus. Bis Oktober kommenden Jahres soll die Produktion im Werk St. Ingbert auslaufen. "Der Hauptkunde ZF plant kurz- und mittelfristig nicht mehr mit Voit“, teilte das Unternehmen mit. Mehr als 680 Beschäftigte werden schrittweise in eine Transfergesellschaft ausgegliedert.
St. Ingberts Oberbürgermeister Ulli Meyer (CDU) zeigte sich geschockt. „Die Nachricht vom bevorstehenden Aus für Voit trifft uns in St. Ingbert und im gesamten Saarland tief. Voit war über Jahrzehnte ein wichtiger Arbeitgeber und Teil unserer industriellen Identität", sagte er.
Voit Automative wurde 1947 gegründet. Das Unternehmen wuchs mit der Autoindustrie. Weltweit beschäftigt man knapp zweitausend Menschen. Bis zuletzt wurde mit Investoren nach einer Lösung gesucht. Doch dann schaffte ZF Fakten und zog Aufträge ab. "Mir fehlt das Verständnis", zeigte sich der Generalbevollmächtigte des Unternehmens aus St. Ingbert, Matthias Bayer, enttäuscht.
Der Autozulieferer ZF steckt selbst in der Krise. Er machte im ersten Halbjahr einen Verlust von 195 Millionen Euro. Bis Ende 2028 sollen in Deutschland bis zu 14.000 Stellen gestrichen werden. Nach Angaben zum Halbjahr sind seit Anfang 2024 bereits 5.700 Jobs weggefallen. Auch die Arbeitszeit vieler Mitarbeiter wurde gekürzt.
- Mit Material der Nachrichtenagentur dpa
- saarbruecker-zeitung.de: St. Ingberter Autozulieferer Voit steht wohl vor dem Aus