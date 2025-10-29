Party läuft völlig aus dem Ruder

Pleite im Saarland Autozulieferer Voit steht vor dem Aus

Von t-online 29.10.2025 - 19:33 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Voit Standort in St. Ingbert (Symbolbild): Bis September 2026 ist hier wohl Schluss. (Quelle: BeckerBredel via www.imago-images.de/imago-images-bilder)

Der kriselnde Autozulieferer ZF streicht plötzlich Aufträge. Das trifft den Konzern Voit Automative im Saarland. Die Sanierung des Unternehmens ist wohl gescheitert.

Der Krise im deutschen Autobau dauert an. Der renommierte saarländische Autozulieferer Voit steht vor dem Aus. Bis Oktober kommenden Jahres soll die Produktion im Werk St. Ingbert auslaufen. "Der Hauptkunde ZF plant kurz- und mittelfristig nicht mehr mit Voit“, teilte das Unternehmen mit. Mehr als 680 Beschäftigte werden schrittweise in eine Transfergesellschaft ausgegliedert.

St. Ingberts Oberbürgermeister Ulli Meyer (CDU) zeigte sich geschockt. „Die Nachricht vom bevorstehenden Aus für Voit trifft uns in St. Ingbert und im gesamten Saarland tief. Voit war über Jahrzehnte ein wichtiger Arbeitgeber und Teil unserer industriellen Identität", sagte er.

Voit Automative wurde 1947 gegründet. Das Unternehmen wuchs mit der Autoindustrie. Weltweit beschäftigt man knapp zweitausend Menschen. Bis zuletzt wurde mit Investoren nach einer Lösung gesucht. Doch dann schaffte ZF Fakten und zog Aufträge ab. "Mir fehlt das Verständnis", zeigte sich der Generalbevollmächtigte des Unternehmens aus St. Ingbert, Matthias Bayer, enttäuscht.