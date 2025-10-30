DFB-Pokal: Das ändert sich jetzt

Bayern-Tor hätte nicht zählen dürfen

Zwei Deutsche in den USA erschossen

Wegen Trumps Zöllen Gewinn von großem Autobauer bricht ein

Von reuters 30.10.2025 - 09:30 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Hyundai (Archivbild): Die Gewinne sind deutlich zurückgegangen. (Quelle: Boris Roessler/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Nicht nur die deutschen Autobauer befinden sich in einer Krise. Auch ein südkoreanischer Mitbewerber vermeldet schlechte Zahlen.

Belastet von US-Zöllen hat der südkoreanische Autobauer Hyundai im dritten Quartal einen Gewinneinbruch erlitten. Das operative Ergebnis sei um 29 Prozent auf 2,5 Billionen Won (1,51 Milliarden Euro) gesunken, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Damit lag Hyundai jedoch im Rahmen der durchschnittlichen Analystenprognosen.

Als Grund nannte das Unternehmen die US-Zölle, die den Konzern im abgelaufenen Quartal 1,8 Billionen Won kosteten. Bislang galt für die in die USA exportierten Fahrzeuge ein Zollsatz von 25 Prozent. Nach einer am Mittwoch erzielten Einigung zwischen Washington und Seoul soll dieser jedoch in den kommenden Monaten auf 15 Prozent sinken.