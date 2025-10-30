t-online - Nachrichten für Deutschland
Polymarket: Gründer Shayne Coplan ist jüngster Selfmade-Milliardär der Welt

Er ist keine 30 Jahre alt
Er ist der jüngste Selfmade-Milliardär der Welt

Von t-online
30.10.2025 - 18:08 UhrLesedauer: 1 Min.
Shayne Coplan: Er wurde durch eine Geschäftsidee reich.Vergrößern des Bildes
Shayne Coplan: Er wurde durch eine Geschäftsidee reich. (Quelle: X/@shayne_coplan)
Polymarket bietet Wetten auf künftige Ereignisse an. Gründer Shayne Coplan stieg jetzt zum jüngsten Milliardär der Welt auf, der sein Vermögen selbst verdient hat.

Wetten lässt sich auf seiner Internet-Seite auf fast alles – vom Ausgang der Parlamentswahl in den Niederlanden bis zum möglichen Ende des Shutdowns in den USA. Shayne Coplan fing mit 21 während der Pandemie an, im Internet Wetten zu verschiedenen Themen anzubieten.

Heute ist er der jüngste Selfmade-Milliardär der Welt: Das Unternehmen ICE, unter anderem Eignerin der Börse New York Stock Exchange, stieg mit zwei Milliarden US-Dollar in Coplans Unternehmen Polymarket ein. Sein Alter: 27 Jahre.

"Die beiden vergangenen Jahre waren einfach surreal", schrieb Coplan bei X und erklärte: "Kühne Ideen sind überall – verborgen in aller Öffentlichkeit. Es braucht nur jemanden, der verrückt genug ist, sein Leben dafür einzusetzen, sie Wirklichkeit werden zu lassen.

Das FBI soll Coplan einen Besuch abgestattet haben

Polymarket ist eine Plattform, auf der Nutzer Prognosen über künftige Ereignisse abgeben und darauf wetten können. Die Technik basiert auf Blockchain-Technologie und verzeichnet laut der Analysewebsite Dune bereits rund 1,3 Millionen Nutzer sowie ein Handelsvolumen von 18,1 Milliarden US-Dollar.

Auf die Idee kam Coplan durch die Lektüre eines Buches des Forschers Robin Hanson über spekulative Märkte – nach eigenen Angaben in einem Badezimmer. Auch FBI-Agenten sollen schon bei ihm vorstellig geworden sein, weil sie die Beeinflussung von Wahlen fürchteten.

