Bahlsen: Hersteller verlagert Standort nach Deutschland

Abzug aus Dänemark
Bahlsen verlegt Produktion nach Deutschland

Von t-online
Aktualisiert am 30.10.2025 - 19:51 Uhr
BahlsenVergrößern des Bildes
Das Logo der Firma Bahlsen (Archivbild): Das Unternehmen kämpft mit sinkender Auslastung (Quelle: Holger Hollemann/dpa/Archiv/dpa)
News folgen

Bahlsen greift beim Riegel-Hersteller "Rawbite" durch. Die Tochterfirma hat einen prominenten Chef.

Der deutsche Kekshersteller strukturiert seine Produktion um. So soll der Riegel "Rawbite" künftig nicht mehr im dänischen Werk in Kopenhagen hergestellt werden. Der Riegel kommt künftig aus Deutschland, unter anderem aus Barsinghausen nahe Hannover. Das berichtete die "Lebensmittel Zeitung". Die Jobverlagerung soll im ersten Halbjahr 2026 durchgezogen werden.

Das Unternehmen aus Hannover hatte "Rawbite" 2016 übernommen. Das Ziel: Der Einstieg in den wachsenden Markt von Gesundheits-Riegeln. Doch das ist dem Bahlsen-Konzern bislang nicht gelungen. Auf dem wachsenden Markt des gesunden Riegel-Sortiments mit einem jährlichen Umsatz von rund 600 Millionen Euro kommt "Rawbite" nicht entscheidend voran. Daher greift die Konzernzentrale in Hannover durch.

imago 66030916Vergrößern des Bildes
Die Riegel kommen künftig aus Niedersachsen. (Quelle: imago stock&people/imago)

"Für unsere Kunden und Handelspartner wird Kontinuität gewahrt", heißt es in Hannover. Wohl aber nicht für eine "niedrige Zahl von Beschäftigten" in Dänemark, wie die "Lebensmittel Zeitung" berichtete. Seit dem Vorjahr lenkt Johannes Bahlsen, Sohn des langjährigen Patriarchen Werner M. Bahlsen, als CEO das Geschäft von "Rawbite".

