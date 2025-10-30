Abzug aus Dänemark Bahlsen verlegt Produktion nach Deutschland

30.10.2025

Das Logo der Firma Bahlsen (Archivbild): Das Unternehmen kämpft mit sinkender Auslastung (Quelle: Holger Hollemann/dpa/Archiv/dpa)

Bahlsen greift beim Riegel-Hersteller "Rawbite" durch. Die Tochterfirma hat einen prominenten Chef.

Der deutsche Kekshersteller strukturiert seine Produktion um. So soll der Riegel "Rawbite" künftig nicht mehr im dänischen Werk in Kopenhagen hergestellt werden. Der Riegel kommt künftig aus Deutschland, unter anderem aus Barsinghausen nahe Hannover. Das berichtete die "Lebensmittel Zeitung". Die Jobverlagerung soll im ersten Halbjahr 2026 durchgezogen werden.

Das Unternehmen aus Hannover hatte "Rawbite" 2016 übernommen. Das Ziel: Der Einstieg in den wachsenden Markt von Gesundheits-Riegeln. Doch das ist dem Bahlsen-Konzern bislang nicht gelungen. Auf dem wachsenden Markt des gesunden Riegel-Sortiments mit einem jährlichen Umsatz von rund 600 Millionen Euro kommt "Rawbite" nicht entscheidend voran. Daher greift die Konzernzentrale in Hannover durch.