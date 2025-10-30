t-online - Nachrichten für Deutschland
Kurz vor Insolvenz: Krise am Bau trifft Mainzer Traditionsfirma Karrié

Bauprojekte in Rheinhessen stocken
Mainzer Bauunternehmen kurz vor dem Aus

Von t-online
30.10.2025 - 19:54 UhrLesedauer: 1 Min.
imago images 0807438558Vergrößern des Bildes
Bauarbeiten im Hafen von Mainz (Symbolbild): In der Stadt nahe Frankfurt am Main fürchtet eine Baufirma um ihre Zukunft. (Quelle: IMAGO/imageBROKER/Bastian Kienitz/imago)
Baufirmen leiden unter steigenden Rohstoffkosten für Stahl und Beton. In Mainz treffen die Folgen jetzt das Traditionsunternehmen Karrié.

Die Krise am Bau greift weiter um sich. Jetzt trifft es ein Unternehmen aus der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz. Nach Informationen des Rundfunksenders SWR bereitet das Bauunternehmen Karrié GmbH den Antrag auf Insolvenz vor.

Neben dem Hauptsitz in Rheinland-Pfalz hat Karrié noch Standorte in Stuttgart, München, Hamburg, Recklinghausen und Erfurt.

Das inhabergeführte Bauunternehmen wurde nach eigenen Angaben vor 41 Jahren gegründet und hat rund 420 feste Beschäftigte. Sie müssen nun um ihre Zukunft fürchten.

Nach Angaben von Geschäftsführer Peter Karrié sei das "Ziel die Fortführung des Betriebs sowie die termingerechte Fertigstellung aller laufenden Bauprojekte in gewohnter Qualität". Denn von der drohenden Pleite des Unternehmens sind auch wichtige Bauprojekte in der Stadt betroffen, wie etwa die Arbeiten am Taubertsbergbad in der Nähe des Mainzer Hauptbahnhofes.

Verwendete Quellen
  • swr.de. Mainzer Bauunternehmen Karrié meldet Insolvenz an
