Er ist jüngster Selfmade-Milliardär der Welt

Bauprojekte in Rheinhessen stocken Mainzer Bauunternehmen kurz vor dem Aus

Von t-online 30.10.2025 - 19:54 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Bauarbeiten im Hafen von Mainz (Symbolbild): In der Stadt nahe Frankfurt am Main fürchtet eine Baufirma um ihre Zukunft. (Quelle: IMAGO/imageBROKER/Bastian Kienitz/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Baufirmen leiden unter steigenden Rohstoffkosten für Stahl und Beton. In Mainz treffen die Folgen jetzt das Traditionsunternehmen Karrié.

Die Krise am Bau greift weiter um sich. Jetzt trifft es ein Unternehmen aus der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz. Nach Informationen des Rundfunksenders SWR bereitet das Bauunternehmen Karrié GmbH den Antrag auf Insolvenz vor.

Neben dem Hauptsitz in Rheinland-Pfalz hat Karrié noch Standorte in Stuttgart, München, Hamburg, Recklinghausen und Erfurt.

Das inhabergeführte Bauunternehmen wurde nach eigenen Angaben vor 41 Jahren gegründet und hat rund 420 feste Beschäftigte. Sie müssen nun um ihre Zukunft fürchten.