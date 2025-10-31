t-online - Nachrichten für Deutschland
Meggle: Langjähriger Besitzer ist tot

Langjähriger Eigentümer von Molkerei
Unternehmer Toni Meggle ist tot

Von t-online
Aktualisiert am 31.10.2025 - 11:57 UhrLesedauer: 1 Min.
Eilmeldung
Der Unternehmer Toni Meggle ist tot. Der langjährige Eigentümer der Meggle Group starb mit 94 Jahren, teilte das Unternehmen mit.

Meggle war seit 1960 Geschäftsführer des gleichnamigen Unternehmens und führte es in dritter Generation. Dabei entwickelte er die Molkerei von einem regionalen Betrieb zu einer international erfolgreichen Unternehmensgruppe mit Standorten auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen in Kürze

Telekom