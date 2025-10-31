Langjähriger Eigentümer von Molkerei Unternehmer Toni Meggle ist tot
Von t-online
Aktualisiert am 31.10.2025 - 11:57 UhrLesedauer: 1 Min.
Der Unternehmer Toni Meggle ist tot. Der langjährige Eigentümer der Meggle Group starb mit 94 Jahren, teilte das Unternehmen mit.
Meggle war seit 1960 Geschäftsführer des gleichnamigen Unternehmens und führte es in dritter Generation. Dabei entwickelte er die Molkerei von einem regionalen Betrieb zu einer international erfolgreichen Unternehmensgruppe mit Standorten auf der ganzen Welt.
Weitere Informationen in Kürze
ShoppingAnzeigen
Neueste Artikel
Automobilindustrie
Sie exportierte nach Russland
Aus nach 136 Jahren
700 Beschäftigte
Bauprojekte in Rheinhessen stocken
Abzug aus Dänemark
Er ist keine 30 Jahre alt
Wut-Interview von Gewerkschafts-Boss
Zahlreiche Mitarbeiter müssen gehen
Nach nur einem Jahr