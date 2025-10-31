Der Unternehmer Toni Meggle ist tot. Der langjährige Eigentümer der Meggle Group starb mit 94 Jahren, teilte das Unternehmen mit.

Meggle war seit 1960 Geschäftsführer des gleichnamigen Unternehmens und führte es in dritter Generation. Dabei entwickelte er die Molkerei von einem regionalen Betrieb zu einer international erfolgreichen Unternehmensgruppe mit Standorten auf der ganzen Welt.