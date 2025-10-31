Lebensmittel Importeur Bio-Pionier meldet Insolvenz an

Chiasamen im Glasgefäß (Symbolbild): Zeitweise betrieb Übelhör die einzige Reinigungsanlage für Chiasamen in ganz Europa. (Quelle: IMAGO/imageBROKER/Anastasiia Yanishevs/imago-images-bilder)

Die Firma Übelhör ist zahlungsunfähig. Das Unternehmen mit mehreren Niederlassungen weltweit plant eine Umstrukturierung.

Die Naturkost Übelhör GmbH & Co. KG aus Friesenhofen bei Leutkirch hat Insolvenz angemeldet. Das Ravensburger Amtsgericht leitete am 15. Oktober das Insolvenzverfahren ein und bestellte Rechtsanwalt Alexander Hubl zum vorläufigen Insolvenzverwalter. Der Bio-Rohstoff-Importeur mit internationalen Niederlassungen in Peru, Mexiko und den USA kann seinen finanziellen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen.

Patrick Hacker, Pressesprecher des Insolvenzverwalters, teilte mit, dass bereits "erste wichtige Schritte" eingeleitet wurden. Besonders dringend sei die Sicherung der Löhne und Gehälter für die 38 Mitarbeiter. Diese sollen über das Insolvenzgeld abgesichert werden, das nach Eröffnung des Verfahrens – voraussichtlich in zwei bis drei Monaten – von der Bundesagentur für Arbeit ausgezahlt wird. Bis dahin organisiere der Insolvenzverwalter eine Vorfinanzierung.

Niederlassungen in Peru, Mexiko und den USA

Ein weiterer Schwerpunkt liegt laut Hacker auf dem "ordnungsgemäßen, aber zeitnahen Abverkauf der vorrätigen und weitgehend verderblichen Rohstoffe für die Lebensmittelindustrie". Zudem sollen die bestehenden Aufträge im Dienstleistungsgeschäft weiter ausgeführt werden. In diesem Bereich könne ein "wesentlicher Zukunftsaspekt" für das Unternehmen liegen. Die genauen Restrukturierungsmaßnahmen würden jedoch erst in den kommenden Wochen ausgearbeitet.