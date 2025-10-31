In diesen Bundesländern ist heute Feiertag

Möbel-Unternehmer Peter Segmüller ist tot

Von dpa Aktualisiert am 01.11.2025 - 09:55 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Peter Segmüller: Er wurde 83 Jahre alt. (Quelle: --)

Zusammen mit seinen Brüdern baute Peter Segmüller das gleichnamige Möbelunternehmen auf. Nun ist er tot.

Der Möbel-Unternehmer Peter Segmüller ist tot. Er starb bereits in der vergangenen Woche im Alter von 83 Jahren, wie seine Familie jetzt mitteilte. Segmüller hatte zusammen mit seinen Brüdern die gleichnamige Möbelhausgruppe aufgebaut.

Im Unternehmen war er in seiner aktiven Zeit unter anderem für Marketing zuständig und sorgte dort für die heutige Bekanntheit des Unternehmens – unter anderem mit Eventmarketing, also Attraktionen vom Bierzelt bis zur Hüpfburg im Umfeld seiner Möbelhäuser. 2015 trat der Comedian Willy Astor in Segmüller-Werbespots auf, 2016 Thomas Gottschalk.

1967 in die elterliche Firma eingetreten – damals noch ein eher kleiner Polstermöbelhersteller – formte Segmüller mit seinen Brüdern Hans und Paul das heutige Unternehmen mit rund 4.000 Mitarbeitern. 2016 hatten die drei den Bayerischen Gründerpreis in der Kategorie Lebenswerk erhalten.