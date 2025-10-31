t-online - Nachrichten für Deutschland
Deutsche Bahn bekommt Konkurrenz: Unternehmen will auf deutsche Schiene

50 Züge als DB-Konkurrenz?
Italienische Staatsbahn will großflächig in Deutschland einsteigen

Von dpa, jse
Aktualisiert am 31.10.2025 - 17:27 UhrLesedauer: 1 Min.
Mailand (Archivbild): Ein moderner "Frecciarossa"-Hochgeschwindigkeitszug der italienischen Staatsbahn steht am Bahnhof.Vergrößern des Bildes
Mailand (Archivbild): Ein moderner "Frecciarossa"-Hochgeschwindigkeitszug der italienischen Staatsbahn steht am Bahnhof. (Quelle: Viacheslav Lopatin)
Italiens Staatsbahn denkt über einen Einstieg ins deutsche Fernverkehrsgeschäft nach – und würde dort der Deutschen Bahn Konkurrenz machen.

Italiens Staatsbahn erwägt, der Deutschen Bahn im deutschen Fernverkehr auf der Schiene Konkurrenz zu machen. "Wir überlegen, unser Geschäft in Deutschland um den renditenträchtigen Bereich der Schnellzüge zu erweitern", sagte der Chef der Ferrovie dello Stato Italiane (FS) dem "Handelsblatt". Dem Bericht zufolge geht es um 50 Züge, die FS einsetzen könnte. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.

Auf dem heimischen Markt in Italien setzt das Unternehmen besonders auf die "Frecciarossa"-Züge (deutsch: rote Blitze). Diese haben eine Höchstgeschwindigkeit von 300 Kilometern pro Stunde.

Bereits im Regionalverkehr aktiv

Im Regionalverkehr ist die FS bereits über ihre Tochter-Gruppe Netinera in Deutschland aktiv. Dazu gehören Verkehrsunternehmen wie die Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft (Odeg), oder die Metronom, die vor allem in Norddeutschland unterwegs ist.

Im Fernverkehr wiederum hat die Deutsche Bahn nach wie vor nahezu ein Monopol mit einem Marktanteil von zuletzt rund 95 Prozent. Bekanntester Wettbewerber in diesem Segment ist das Unternehmen Flix mit seinen grünen Zügen.

Flix konzentriert sich beim Angebot vor allem auf die stark nachgefragten Hauptstrecken etwa zwischen Berlin und Hamburg oder zwischen der Hauptstadt und Nordrhein-Westfalen.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
