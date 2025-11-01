"Unzulässige Intervention" Chip-Krise: China gibt europäischem Land die Schuld

Von dpa , afp Aktualisiert am 01.11.2025 - 08:08 Uhr

Nexperia: Bei dem Halbleiterproduzenten kommt es zu Lieferproblemen. (Archivbild) (Quelle: David Hammersen/dpa/dpa-bilder)

Deutschlands Industrie bangt: Die Lieferprobleme bei dem Chiphersteller Nexperia könnten zunehmen. Jetzt glaubt China, den Schuldigen dafür zu kennen.

Im Fall der Lieferprobleme beim niederländischen Chiphersteller Nexperia gibt China der Regierung in Den Haag die Schuld. "Die unzulässige Intervention der niederländischen Regierung in interne Unternehmensangelegenheiten hat zum derzeitigen Chaos der globalen Produktions- und Lieferketten geführt", teilte das Handelsministerium in Peking mit.

Erst am Freitag war bekannt geworden, dass die Lieferprobleme bei Nexperia und damit die Folgen vor allem für die deutsche Autoindustrie zunehmen könnten. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur setzte Nexperia die Lieferung von Vorprodukten, sogenannten Wafern, an sein chinesisches Montagewerk aus. Halbleiter-Wafer sind für die Herstellung von Chips von großer Bedeutung.

Das Unternehmen bestätigte, dass Kunden von Nexperia über den Schritt informiert worden seien. Weitere Angaben lehnte das Unternehmen ab.

Die Lieferprobleme bei Nexperia entstanden, nachdem die niederländische Regierung die Kontrolle über die von einer chinesischen Konzernmutter geführte Firma mit Sitz in Nimwegen übernommen hatte. Peking belegte Nexperia-Produkte daraufhin mit einem Exportverbot. Europäische Autohersteller und Maschinenbauer fürchten deshalb Lieferengpässe und Produktionsstopps.

Ministerium: China will Ausnahmen machen

Aus Peking kamen indes Andeutungen, dass einige Lieferungen wieder aufgenommen werden könnten. Genauer will China nach Angaben des Handelsministeriums Ausnahmen beim Exportverbot für Nexperia-Chips machen. "Wir werden die tatsächliche Situation der Unternehmen umfassend berücksichtigen und Ausnahmen für Exporte gewähren, die die Kriterien erfüllen", erklärte ein Sprecher des chinesischen Handelsministeriums am Samstag.

Unternehmen mit Schwierigkeiten könnten sich an das Ministerium oder die örtlichen Handelsbehörden wenden. Die Behörde werde sich die Lage jener Unternehmen ansehen und Exporte zulassen, welche die entsprechenden Voraussetzungen erfüllten. Details zu den Voraussetzungen wurden jedoch nicht mitgeteilt.