Wegen Sexpuppen in Kinderoptik Frankreich droht Onlinehändler Shein

Von dpa 03.11.2025 - 11:19 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Pariser protestieren vor dem Kaufhaus BHV gegen die Eröffnug eines Shein-Ladens: Bisher tritt die Marke vor allem online auf. (Quelle: IMAGO/Apaydin Alain/ABACA/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Beim chinesischen Onlinehändler Shein waren kurzzeitig Sexpuppen in Kinderoptik erhältlich. Frankreich droht dem Unternehmen deshalb, es vom Markt auszuschließen.

Weil auf der Internet-Plattform Shein Sexpuppen in Kinderoptik angeboten wurden, droht Frankreichs Regierung dem Onlinehändler mit einer Zugangssperre. "Die Grenzen wurden überschritten", sagte Frankreichs Wirtschaftsminister Roland Lescure im Sender RMC. "Wenn sich dieses Verhalten wiederholt, sind wir im Recht, den Zugang zu der Plattform Shein auf dem französischen Markt zu verbieten, und ich würde dies tun."

Zuvor hatte die im Wirtschaftsministerium angesiedelte französische Wettbewerbs- und Verbraucherschutzbehörde DGCCRF festgestellt, dass bei Shein Sexpuppen mit kindlichem Aussehen angeboten werden. "Ihre Beschreibung und ihre Kategorisierung auf der Seite erlauben es nur schwerlich, den kinderpornografischen Charakter der Inhalte anzuzweifeln", hatte es aus dem Ministerium geheißen. Die Justiz wurde informiert. Minister Lescure zufolge wird es Ermittlungen geben. Er betonte: "Diese furchtbaren Objekte sind illegal."