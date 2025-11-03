t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenAktuellesWirtschaft

Shein verkauft Sexpuppen in Kinderoptik: Frankreich droht mit Ausschluss

DAX
24.190,18(+0,97%)
Gold
3.998,11 USD(-0,10%)
Bitcoin
93.043,78 EUR(-2,69%)
Öl Brent
65,07 USD(+0,54%)

Wegen Sexpuppen in Kinderoptik
Frankreich droht Onlinehändler Shein

Von dpa
03.11.2025 - 11:19 UhrLesedauer: 1 Min.
imago images 0839056770Vergrößern des Bildes
Pariser protestieren vor dem Kaufhaus BHV gegen die Eröffnug eines Shein-Ladens: Bisher tritt die Marke vor allem online auf. (Quelle: IMAGO/Apaydin Alain/ABACA/imago)
News folgen

Beim chinesischen Onlinehändler Shein waren kurzzeitig Sexpuppen in Kinderoptik erhältlich. Frankreich droht dem Unternehmen deshalb, es vom Markt auszuschließen.

Weil auf der Internet-Plattform Shein Sexpuppen in Kinderoptik angeboten wurden, droht Frankreichs Regierung dem Onlinehändler mit einer Zugangssperre. "Die Grenzen wurden überschritten", sagte Frankreichs Wirtschaftsminister Roland Lescure im Sender RMC. "Wenn sich dieses Verhalten wiederholt, sind wir im Recht, den Zugang zu der Plattform Shein auf dem französischen Markt zu verbieten, und ich würde dies tun."

Zuvor hatte die im Wirtschaftsministerium angesiedelte französische Wettbewerbs- und Verbraucherschutzbehörde DGCCRF festgestellt, dass bei Shein Sexpuppen mit kindlichem Aussehen angeboten werden. "Ihre Beschreibung und ihre Kategorisierung auf der Seite erlauben es nur schwerlich, den kinderpornografischen Charakter der Inhalte anzuzweifeln", hatte es aus dem Ministerium geheißen. Die Justiz wurde informiert. Minister Lescure zufolge wird es Ermittlungen geben. Er betonte: "Diese furchtbaren Objekte sind illegal."

Shein teilte kurz nach Bekanntwerden der Vorwürfe mit, dass die Produkte von der Seite genommen worden seien. Der Fall werde intern aufgearbeitet. "Wir nehmen diese Situation extrem ernst", zitierte der Billig-Onlinehändler seinen Sprecher Quentin Ruffat auf X. "Diese Art von Inhalt ist komplett inakzeptabel und läuft allen Werten, die wir verteidigen, zuwider." Es würden sofort Korrekturmaßnahmen getroffen.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel

Themen

Finanzen A bis Z

Alle Aktien der Indizes

ETFs

Indizes Deutschland

Indizes Europa

Indizes USA & Asien

Kryptowährungen

Rohstoffe

Tools

Top Aktien

Währungen

t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom