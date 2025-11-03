Hier sehen Sie Frankfurt gegen Neapel live

Von t-online Aktualisiert am 04.11.2025 - 16:09 Uhr

Skifahrer in einem österreichischen Skigebiet (Symbolbild): Insgesamt sechs Skilifte werden von dem insolventen Unternehmen betrieben.

Das Skigebiet Königsberg-Hollenstein ist akut von der Insolvenz bedroht. Die Betreiberfirma sucht nach Investoren.

Über die Königsberg-Hollenstein Skilifte GmbH in Hollenstein an der Ybbs ist ein Konkursverfahren eröffnet worden. Das geht aus einem Bericht der Plattform "Heute" hervor.

Demnach ist derzeit noch offen, wie viele Gläubiger und Beschäftigte konkret betroffen sind und in welchem Ausmaß Schulden und Vermögenswerte vorliegen. Laut dem Gläubigerschutzverband Creditreform können Forderungen bis zum 30. Dezember geltend gemacht werden.

Investoren können bis zum 15. November Angebot abgeben

Die erste Gläubigerversammlung sowie die Prüfungs- und Berichtstagsatzung sollen am 13. Januar 2026 stattfinden. Zur Insolvenzverwalterin wurde die Rechtsanwältin Christine Riess bestellt.