Neue Reichsten-Liste Finanzlegende rutscht aus den Top 10

Von t-online Aktualisiert am 03.11.2025 - 19:25 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Tech-Milliardär Elon Musk hat die Wikipedia schon lange im Visier. (Archivbild) (Quelle: Jose Luis Magana/AP/dpa/dpa-bilder)

Unter den zehn reichsten Menschen finden sich im November neun US-Bürger und nur ein Europäer. Musk bleibt auf Platz 1, ein berühmter Investor fliegt raus aus den Top 10.

Die Tech-Aktien und der Boom rund um Künstliche Intelligenz (KI) treiben die Börsen. Das schlägt sich auch im Vermögen der reichsten Menschen der Welt nieder. Elon Musk legte im vergangenen Monat kräftig zu, verfehlt aber für die November-Liste eine magische Grenze.

Seit 1987 präsentiert Forbes die Liste der reichsten Menschen der Welt. Die Top 10 mit Gewinnern, Verlierern und einer großen Überraschung.

Elon Musk: Platz 1 (unverändert)

Elon Musk durchbrach zuletzt als erster Mensch die Summe von einem Vermögen von 500 Milliarden Dollar. Der Höhenflug bei Tesla brachte dem Unternehmer allein im Oktober sechs Milliarden Dollar. Dennoch bleibt Musk in der November-Liste des Magazins auf Platz 1 mit einem geschätzten Vermögen von rund 497 Milliarden Dollar.

Larry Ellison: Platz 2 (unverändert)

Larry Ellison, Chef des Software-Unternehmens Oracle, profitierte mächtig vom KI-Boom in den vergangenen Monaten. Kurzzeitig überflügelte er in der Forbes-Liste sogar Elon Musk. Doch mehren sich Befürchtungen, die Hoffnungen in die neue Technologie könnten übereilt sein. Der Oracle-Kurs fiel im vergangenen Monat um 7 Prozent, das kostete Ellison rund 20 Milliarden Dollar – in einem Monat. Mit einem geschätzten Vermögen von 320 Milliarden Dollar bleibt er auf Platz 2 der Forbes-Liste für November.