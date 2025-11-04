t-online - Nachrichten für Deutschland
First Brands reicht nach Insolvenz Milliardenklage gegen Ex-Chef ein

Klage nach Insolvenz
US-Autozulieferer wirft Ex-Chef Milliardenbetrug vor

Von reuters
04.11.2025 - 19:59 UhrLesedauer: 1 Min.
First Brands: Nach der Insolvenz macht das Unternehmen dem Ex-Chef schwere Vorwürfe.Vergrößern des Bildes
First Brands: Nach der Insolvenz macht das Unternehmen dem Ex-Chef schwere Vorwürfe. (Quelle: IMAGO/Billy Tompkins)
First Brands reicht Klage gegen seinen Ex-Chef wegen mutmaßlichen Milliardenbetrugs ein. Der insolvente US-Autozulieferer wirft ihm Veruntreuung vor.

Der insolvente US-Autozulieferer First Brands, dessen Pleite vorübergehend auch Aktien einiger Banken unter Druck gesetzt hatte, verklagt seinen früheren Vorstandschef und Gründer Patrick James. Das Unternehmen warf ihm am Montag in einer Klageschrift vor, durch Betrug die Zahlungsunfähigkeit herbeigeführt zu haben.

James habe sich und seine Familie bereichert, indem er "Hunderte Millionen (wenn nicht Milliarden) Dollar von First Brands veruntreut" habe, hieß es in dem bei einem US-Insolvenzgericht in Texas eingereichten Dokument. Ein Anwalt und ein weiterer Vertreter von James kommentierten die Vorwürfe zunächst nicht.

Das wirft First Brands seinem Gründer vor

First Brands zufolge verursachte James unter anderem Verbindlichkeiten von mindestens 2,3 Milliarden Dollar, die den Aussagen des Unternehmens zufolge zumindest zu einem erheblichen Teil auf nicht existierenden oder gefälschten Rechnungen beruhten. Der Ex-Chef habe zwischen 2018 und 2025 Hunderte Millionen Dollar von der Firma auf von ihm oder von verbundenen Unternehmen kontrollierte Konten transferiert. James war im vergangenen Monat als Vorstandschef zurückgetreten. Das in Ohio ansässige Unternehmen hatte im September Insolvenz angemeldet.

Mehrere Banken hatten dann im Oktober Probleme mit Krediten der Autozulieferer First Brands und Cantor Group eingeräumt. Da das Bankensystem eng vernetzt ist, schürte dies Ängste vor einer größeren Krise. Vor zwei Jahren hatte eine Serie von Pleiten bei US-Regionalbanken die Branche in Turbulenzen gestürzt.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur Reuters
