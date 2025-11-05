Schuldenexplosion und Renten-Schock Ein Deutscher überbringt die Hiobsbotschaft

Der deutsche Ökonom Alfred Kammer ist Europadirektor des Internationalen Währungsfonds (IWF). (Quelle: IMAGO/Celal Güneş)

In seinem jüngsten Bericht zur wirtschaftlichen Lage in Europa kommt der IWF zu ernüchternden Einsichten: Es muss radikal gehandelt werden. Und zwar sehr bald.

Das House of the Euro befindet sich in der Rue de la Science, mitten im politischen Zentrum von Brüssel. Das 2023 eröffnete Gebäude dient als Treffpunkt und Koordinationsstelle der Europäischen Zentralbanken. Dort, in der Straße der Wissenschaften, hielt am Dienstag der Ökonom Alfred Kammer eine Rede. Was er zu sagen hatte, dürfte Europas Politikern nicht gefallen haben.

Der Deutsche ist Europadirektor des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington, D.C. und er skizzierte vor den anwesenden Bankern ein düsteres Bild der wirtschaftlichen Lage des Kontinents. Laut den Berechnungen des IWF ist die Situation in Europa ziemlich prekär.

"Wenn Europa nicht erhebliche Anstrengungen unternimmt, um das Wachstum auf ein neues Niveau zu heben, werden konventionelle Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung nicht mehr ausreichen, um zu verhindern, dass die Verschuldung explodiert und das europäische Sozialmodell gefährdet", sagte Kammer gleich zu Beginn seiner Rede. Dann machte er anhand verschiedener Modellrechnungen deutlich, was Europa mittel- und langfristig bevorstehen könnte.

So markiere das Jahr 2025 eine tiefe Zäsur in der Weltwirtschaft. Ursächlich sind laut IWF vorwiegend die zahlreichen Kriege sowie der Trump-Schock. Die damit einhergehenden Umwälzungen der globalen Handelspolitik stellten auch Europa vor enorme Herausforderungen. Er prognostiziert den europäischen Staaten eine lang andauernde Phase der Rezession, sollte die Politik nicht sofort umsteuern.

Der IWF-Europadirektor warnte, dass der Kontinent vor enormen Problemen stehe – obwohl die Prognose für das Wirtschaftswachstum für die Eurozone noch im Oktober mit 1,2 Prozent leicht nach oben korrigiert wurde. Doch der Aufschwung bedeute nur eine kurzfristige Erholung.

Schon im kommenden Jahr werde sich die Entwicklung umkehren und die europäische Wirtschaftsleistung stark abflauen, so die IWF-Berechnungen. Schon jetzt sei das Bruttoinlandsprodukt in der EU um knapp 30 Prozent niedriger als etwa in den USA – und die Kluft werde noch erheblich größer, sollten keine Gegenmaßnahmen ergriffen werden.

IWF: "Nichtstun ist keine Option mehr"

Unter anderem schlägt der IWF vor, den EU-Binnenmarkt weiter zu liberalisieren und Handelshemmnisse abzubauen. Angesichts einer immer älter werdenden Bevölkerung müssten zudem viel größere Anstrengungen im Hinblick auf Arbeitsmarktreformen, Bildung und Migration unternommen werden. Zudem sei die Quote privater Investitionen in manchen Gegenden Europas zu niedrig.