Zwölf Filialen in Deutschland Modekette Wormland rutscht in Insolvenz

Von t-online 05.11.2025 - 13:49 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Die Wormland-Filiale in Dortmund (Archivbild): Der Online-Handel macht auch dem Herrenausstatter zu schaffen. (Quelle: Anja Cord via www.imago-images.de/imago-images-bilder)

Wieder ist ein Traditionshaus pleite. Dem Modeunternehmen Wormland droht nach 90 Jahren das Aus.

Das Modeunternehmen Wormland hat zum zweiten Mal Insolvenz angemeldet. Das berichtet die "Textilwirtschaft". Erst im Vorjahr hatte das Osnabrücker Unternehmen L&T den Herrenausstatter übernommen. L&T-Chef Mark Rauschen sagte noch vor wenigen Monaten, Wormland sei "Deutschlands progressivster Herrenausstatter mit über 90 Jahren Geschichte". Nun steht das Traditionsunternehmen vor dem Aus.

Deutschlandweit betreibt das Unternehmen zwölf Filialen. Doch hat es der Einzelhandel schwierig. In der Pandemie wanderten viele Kunden zum Online-Shopping ab und die anhaltende wirtschaftliche Unsicherheit im Land dämpft zudem die Konsumlaune. "In vielen Innenstädten sieht es deshalb düster aus", sagte Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland (HDE), zuletzt im Interview mit dem Nachrichtenportal t-online.