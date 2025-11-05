Das ist das neue deutsche WM-Trikot

Sexpuppen-Skandal Frankreich will Onlinehändler Shein vorläufig sperren

Demonstranten in Paris: Shein hat eine erste Filiale im traditionsreichen BHV-Kaufhaus eröffnet. (Quelle: Thibault Camus/dpa)

Frankreich stoppt die Onlineplattform Shein vorläufig. Was die Regierung zu diesem Schritt veranlasst hat und welche Vorwürfe im Raum stehen.

Frankreich hat den Betrieb der Billig-Onlineplattform Shein vorläufig ausgesetzt. Auf Anweisung von Premierminister Sébastien Lecornu habe die Regierung ein Verfahren zur Aussetzung des Betriebs der Seite von Shein eingeleitet, bis die Plattform den Behörden nachweisen könne, dass alle ihre Inhalte mit französischen Gesetzen und Vorschriften übereinstimmten, teilte das Wirtschaftsministerium in Paris mit. Eine erste Zwischenbilanz solle von den Ministern innerhalb der nächsten 48 Stunden gezogen werden.

Begleitet von Protesten hatte Shein in Frankreich am Mittwoch in Paris einen ersten Ladenbereich im Pariser Traditionskaufhaus BHV Marais eröffnet. Besondere Brisanz hatte die Eröffnung bekommen, da erst vor wenigen Tagen öffentlich wurde, dass bei dem Online-Händler Sexpuppen in Kinderoptik angeboten worden waren. Frankreichs Regierung drohte der Plattform daraufhin mit einer Seitensperre, sollte sich das Verhalten wiederholen.