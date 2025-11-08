Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Hyundai ist hierzulande der stärkste asiatische Autohersteller. Wie die Koreaner auf Deutschland blicken und warum der Konzern den günstigsten Verbrenner vom Markt nimmt, erklärt der Europa-Chef im Interview.

Chinesische Hersteller drängen nach Europa und versuchen, sich auch in Deutschland zu etablieren. Das ist nicht nur eine Herausforderung für die europäischen Autobauer, sondern auch für Hyundai. Der koreanische Konzern, zu dem auch Kia und Genesis gehören, kam bereits im vergangenen Jahrhundert nach Europa – und ist inzwischen der größte nicht europäische Hersteller auf dem Kontinent.

Doch jetzt ist die neue Konkurrenz da, die technologisch wettbewerbsfähige Elektroautos zu Tiefpreisen anbietet. Was das für Hyundai bedeutet und welche Antriebsstrategie der Konzern verfolgt, erklärt der Europa-Chef Xavier Martinet im Interview mit t-online.

t-online: Herr Martinet, sollte das EU-Verbot für die Zulassung neuer Autos mit Verbrennungsmotor ab 2035 fallen?

Xavier Martinet: So wie alle anderen großen Hersteller haben auch wir Milliarden in die Elektrifizierung investiert, um den CO₂-Fußabdruck der Industrie zu senken. Aber die Kunden sind nicht so weit, wie die Politik glaubt. Denn Elektroautos passen noch nicht für jeden. Wir brauchen daher Flexibilität bei den CO₂-Zielen für 2035, denn die steilen politischen Vorgaben basieren auf Prognosen, die nicht eingetreten sind.

Wie weit liegt der Markt hinter den Prognosen?

Vor einigen Jahren sagten Experten voraus, dass der Anteil von Elektrofahrzeugen in Europa im Jahr 2025 bei 31 Prozent liegen würde. Tatsächlich liegt die EU derzeit bei 16 Prozent, zusammen mit Großbritannien bei rund 18 Prozent. Wir sind also deutlich unter den Annahmen, auf denen viele Regeln beruhen.

(Quelle: Renault) Zur Person Xavier Martinet ist seit Januar 2025 Europa-Chef von Hyundai Motor Europe. Der Franzose arbeitete zu Beginn seiner Karriere als Autoverkäufer bei Renault und übernahm später mehrere Leitungsfunktionen in dem Konzern. Zuletzt war er Chef bei der Marke Dacia.

Woran liegt das?

Die Welt hat sich verändert – Energiepreise, Kriege und wirtschaftliche Unsicherheit: Viele Menschen sind derzeit nicht bereit, viel Geld für den Kauf neuer Autos auszugeben, wenn sie sich Sorgen um ihre Zukunft machen. Und Elektroautos sind häufig noch teurer als Verbrenner.

Tragen die Hersteller dafür nicht auch eine Verantwortung?

Der europäische Markt ist mit unterschiedlichen Vorschriften und nationalen Richtlinien sehr komplex. Sowohl Kunden als auch Hersteller brauchen Stabilität und Klarheit – insbesondere in Bezug auf Subventionen. Ohne diese bleibt das Vertrauen in die Einführung von Elektrofahrzeugen begrenzt.

Welche Schlüsse zieht Hyundai für Europa daraus?