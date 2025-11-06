Elon Musk "Er hält sich die Waffe an den eigenen Kopf"

Von Jakob Hartung 06.11.2025 - 15:57 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Elon Musk: Der Milliardär könnte bald noch viel reicher werden (Archivbild). (Quelle: Matt Rourke/AP/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

An diesem Abend entscheidet sich, ob Elon Musk Tesla-Chef bleibt. Der 54-Jährige hat seine Zukunft an eine Abstimmung geknüpft. Das Ergebnis steht schon vorher fest.

Der Elektroautobauer Tesla entscheidet am Donnerstagabend über das wohl größte Gehaltspaket der Unternehmensgeschichte. Vorstandschef Elon Musk (54) soll Aktien im Wert von bis zu einer Billion US-Dollar (rund 870 Milliarden Euro) erhalten – sofern Tesla in den kommenden Jahren spektakuläre Wachstumsziele erreicht. Es ist ein Votum, das weit über die Frage hinausgeht, wie viel ein Manager verdienen darf. Es geht um die Zukunft des Konzerns selbst.

Elon Musk hatte mehrfach gedroht, das Unternehmen zu verlassen, sollte das Paket scheitern. Der Yale-Dozent Gautam Mukunda beschreibt die Situation der Nachrichtenagentur Reuters so: "Das ist ein Typ, der eine Waffe an den eigenen Kopf hält und sagt: Gebt mir eine Billion Dollar." Die Hauptversammlung kann sich diesem Druck kaum entziehen. Eine Ablehnung könnte nicht nur einen Chefwechsel, sondern auch einen Kurssturz auslösen – entsprechend gilt die Zustimmung als wahrscheinlich.

Das Eine-Billion-Dollar-Paket

Das Aktienpaket sieht vor, dass Musk bis zu 423 Millionen Tesla-Aktien in zwölf Stufen erhält. Jede Stufe ist an ein finanzielles oder operatives Ziel gekoppelt. Dazu gehören Meilensteine beim Börsenwert – jeweils in Schritten von rund 500 Milliarden Dollar – sowie konkrete Vorgaben bei Gewinn und Absatz. So müsste Tesla unter anderem eine operative Gewinnmarke von 400 Milliarden Dollar erreichen und diese über mehrere Quartale halten. Außerdem soll der Konzern bis 2035 eine Marktkapitalisierung von 8,5 Billionen Dollar schaffen – rund das Sechsfache des heutigen Werts.

Auch operative Ziele sind Teil des Plans: Tesla soll 20 Millionen Fahrzeuge ausliefern, eine Million Robotaxis sowie zusätzlich eine Million humanoide Roboter auf den Markt bringen.

Bereits 2018 hatte ein Gericht im US-Bundesstaat Delaware ein ähnliches Paket beanstandet. Tesla hatte zwar alle damals vorgegebenen Ziele erfüllt, doch das Gericht befand, dass Musk bei der Vereinbarung des Plans zu viel Einfluss im Verwaltungsrat gehabt habe und die Aktionäre darüber nicht ausreichend informiert worden seien. Tesla hat den Sitz inzwischen nach Texas verlegt – und das Gehaltspaket unter veränderten Regeln neu aufgelegt.

Die gespaltene Hauptversammlung