Verdacht auf Verstoß EU eröffnet Kartellverfahren gegen Deutsche Börse

Von reuters Aktualisiert am 06.11.2025 - 12:13 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Der Handelssaal der Deutschen Börse (Archivbild): Die EU-Kommission will mutmaßliche Wettbewerbsverstöße prüfen. (Quelle: Boris Roessler/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die Deutsche Börse und Nasdaq müssen sich in einem Kartellverfahren verantworten. Das wirft die EU-Kommission den Börsenunternehmen konkret vor.

Die Europäische Kommission hat eine Kartelluntersuchung gegen die Deutsche Börse und die US-Börse Nasdaq eingeleitet. Wie die Brüsseler Behörde am Donnerstag mitteilte, hegt sie den Verdacht, dass die Unternehmen im Bereich der Notierung, des Handels und des Clearings von Finanzderivaten gegen EU-Wettbewerbsregeln verstoßen haben.

"Die Deutsche Börse und Nasdaq könnten sich auf Vereinbarungen oder aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen geeinigt haben, um im Europäischen Wirtschaftsraum nicht miteinander in Wettbewerb zu treten", hieß es in der Mitteilung der Kommission. "Zudem könnten die Unternehmen die Nachfrage aufgeteilt, Preise koordiniert und geschäftlich sensible Informationen ausgetauscht haben."

Bereits im vergangenen September hatten die Behörden unangekündigte Kontrollen bei der Deutschen Börse und Nasdaq durchgeführt. Nun leitet sie offiziell Voruntersuchungen wegen möglicher kartellrechtlicher Verstöße ein. Für den Abschluss der Ermittlungen der EU-Kommission gibt es keine festgelegte Frist.