t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenAktuellesWirtschaft

EU-Kommission eröffnet Kartellverfahren gegen Deutsche Börse

DAX
24.032,06(-0,07%)
Gold
4.008,61 USD(+0,74%)
Bitcoin
89.562,62 EUR(+1,17%)
Öl Brent
63,55 USD(-1,24%)

Verdacht auf Verstoß
EU eröffnet Kartellverfahren gegen Deutsche Börse

Von reuters
Aktualisiert am 06.11.2025 - 12:13 UhrLesedauer: 1 Min.
Börse FrankfurtVergrößern des Bildes
Der Handelssaal der Deutschen Börse (Archivbild): Die EU-Kommission will mutmaßliche Wettbewerbsverstöße prüfen. (Quelle: Boris Roessler/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Die Deutsche Börse und Nasdaq müssen sich in einem Kartellverfahren verantworten. Das wirft die EU-Kommission den Börsenunternehmen konkret vor.

Die Europäische Kommission hat eine Kartelluntersuchung gegen die Deutsche Börse und die US-Börse Nasdaq eingeleitet. Wie die Brüsseler Behörde am Donnerstag mitteilte, hegt sie den Verdacht, dass die Unternehmen im Bereich der Notierung, des Handels und des Clearings von Finanzderivaten gegen EU-Wettbewerbsregeln verstoßen haben.

"Die Deutsche Börse und Nasdaq könnten sich auf Vereinbarungen oder aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen geeinigt haben, um im Europäischen Wirtschaftsraum nicht miteinander in Wettbewerb zu treten", hieß es in der Mitteilung der Kommission. "Zudem könnten die Unternehmen die Nachfrage aufgeteilt, Preise koordiniert und geschäftlich sensible Informationen ausgetauscht haben."

Bereits im vergangenen September hatten die Behörden unangekündigte Kontrollen bei der Deutschen Börse und Nasdaq durchgeführt. Nun leitet sie offiziell Voruntersuchungen wegen möglicher kartellrechtlicher Verstöße ein. Für den Abschluss der Ermittlungen der EU-Kommission gibt es keine festgelegte Frist.

Die Aktien der Deutschen Börse verloren am Vormittag sechs Prozent.

Verwendete Quellen
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel

Themen

Finanzen A bis Z

Alle Aktien der Indizes

ETFs

Indizes Deutschland

Indizes Europa

Indizes USA & Asien

Kryptowährungen

Rohstoffe

Tools

Top Aktien

Währungen

t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom