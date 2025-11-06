Börsenkurs bricht ein Mark Zuckerberg stürzt im Ranking der reichsten Menschen ab

Von t-online Aktualisiert am 07.11.2025 - 07:15 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Mark Zuckerberg bei der Vereidigung von Donald Trump (Archivbild): Meta rechnet damit, dass rund zehn Prozent der Werbeeinnahmen durch illegale Produkte generiert werden. (Quelle: IMAGO/CNP/AdMedia/imago-images-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der Kurssturz der Meta-Aktie drückt Mark Zuckerberg im Milliardärs-Ranking nach unten. Investoren zeigen sich skeptisch.

Mark Zuckerberg, Gründer und Chef von Meta, rutscht auf Platz 6 der reichsten Menschen der Welt. Zuvor war er der drittreichste Mensch nach Elon Musk und dem Gründer von Oracle, Larry Ellison. Grund dafür ist die Ankündigung des Facebook-Konzern-Meta, das Tempo bei Investitionen in Künstliche Intelligenz hochzuschrauben.

In diesem Jahr sollen die Kapitalinvestitionen bis zu 72 Milliarden Dollar betragen. Für 2026 kündigte Meta noch "erheblich höhere" Ausgaben an, ohne eine konkrete Zahl zu nennen. Bei den Investoren kamen die Aussagen nicht gut an. Die Meta-Aktie brach daraufhin im New Yorker Handel um zwölf Prozent ein.

In einer Telefonkonferenz mit Analysten hatte Zuckerberg erklärt, Meta wolle die Branche bei der verfügbaren Computerleistung anführen. Man baue die Kapazität der Rechenzentren "aggressiv" aus – in Erwartung eines drastisch höheren Bedarfs durch eine breite Nutzung Künstlicher Intelligenz. Wenn die KI mehr Zeit brauche, werde man die zusätzliche Rechenleistung für andere Anwendungen nutzen, zum Beispiel für bessere Empfehlungen.

Der Meta-Chef hat große Ambitionen, Rivalen wie den ChatGPT-Entwickler OpenAI sowie Google und Elon Musks Firma xAI bei Künstlicher Intelligenz zu überflügeln. Dafür warb er zum Teil Experten von Konkurrenten mit außergewöhnlich hohen Angeboten ab.

Zehn Prozent des Umsatzes mit Werbung für illegales

Das Geld für den teuren Ausbau der Rechenzentren bringt Meta ein boomendes Werbegeschäft ein. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 26 Prozent auf 51,24 Milliarden Dollar. Auf mindestens eine App des Konzerns griffen täglich 3,54 Milliarden Nutzer zu. Zu Meta gehören neben Facebook unter anderem die Foto- und Videoplattform Instagram sowie die Chat-App WhatsApp. Allein Instagram kommt auf drei Milliarden Nutzer täglich, wie Zuckerberg sagte.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, steigerte Meta seinen Werbeumsatz jedoch auch mit Werbung für betrügerische Produkte. Reuters bezieht sich dabei auf interne Papiere, die besagen, dass der Konzern damit rechnet, in diesem Jahr rund zehn Prozent der Werbeeinnahmen – rund 16 Milliarden Dollar – mit der Werbung für Betrugsmaschen und verbotene Waren zu erwirtschaften.