Rheinmetall: Produktion von Weltraumsatelliten mit Iceye aus Finnland

DAX
23.600,71(-0,56%)
Gold
4.006,67 USD(+0,74%)
Bitcoin
87.194,86 EUR(-2,61%)
Öl Brent
63,57 USD(+0,03%)

Kooperation mit finnischer Firma
Rheinmetall baut zukünftig Weltraumsatelliten

Von dpa
07.11.2025 - 11:13 Uhr
Neues Artilleriewerk von RheinmetallVergrößern des Bildes
Rheinmetall-Werk im niedersächsischen Unterlüß (Archivbild): Hier werden Artilleriegranaten hergestellt, in Neuss hingegen soll es bald mit der Produktion von Aufklärungssatelliten losgehen.
News folgen

Bei seiner Waffenproduktion behielt Rheinmetall bislang weitgehend Bodenhaftung, ob mit Haubitzen oder Panzern. Drohnen sind inzwischen auch im Programm – nun wandert der Blick hoch ins Weltall.

Der Panzer- und Artillerie-Fabrikant Rheinmetall erweitert sein Portfolio um Weltraumsatelliten. Die Waffenschmiede teilte in Düsseldorf mit, dass hierfür ein Gemeinschaftsunternehmen mit der finnischen Satellitenfirma Iceye gegründet worden sei.

Das Joint Venture namens Rheinmetall Iceye Space Solutions hat seinen Sitz in Neuss, wo ein Autozulieferer-Werk von Rheinmetall schrittweise auf Rüstungsproduktion umgestellt wird. Rheinmetall hält 60 Prozent der Anteile, die Finnen 40 Prozent. Der operative Geschäftsbetrieb soll noch vor Jahresende starten und der erste Satellit im kommenden Jahr in Neuss gefertigt werden.

Es geht um sogenannte SAR-Satelliten, die dem Militär sehr präzise Aufklärungsbilder liefern. Die Technik kommt von Iceye, die mit 700 Beschäftigten ein eher kleines Unternehmen ist – Rheinmetall hat weltweit rund 40.000.

Iceye baut zwar schon selbst Satelliten, die unter anderem in der Ukraine im Einsatz sind. Indem nun aber Rheinmetall an Bord geholt wird, sollen diese schnell in größerer Stückzahl produziert werden. Außerdem soll Rheinmetalls Vertriebsnetzwerk dabei helfen, mehr zu verkaufen als bislang.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
