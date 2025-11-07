t-online - Nachrichten für Deutschland
Adolf Riedl: Traditionsreicher Bademodenhersteller ist insolvent

Nach 70 Jahren
Traditionsreicher Bademodenhersteller ist insolvent

Von t-online, nb
Aktualisiert am 07.11.2025 - 14:32 UhrLesedauer: 1 Min.
Schild mit der Aufschrift "Insolvenz" (Symbolbild): Das Unternehmen aus Norddeutschland soll gerettet werden.Vergrößern des Bildes
Die gedämpfte Konsumlaune bringt zahlreiche Unternehmen in finanzielle Schieflage (Symbolbild). (Quelle: IMAGO/Udo Herrmann)
Die wirtschaftliche Krise in Deutschland zwingt das nächste Traditionsunternehmen in die Knie: Ein Hersteller mit über 70-jähriger Geschichte ist zahlungsunfähig.

Der Bayreuther Bademodenhersteller Adolf Riedl GmbH & Co. KG ist insolvent. Das zuständige Amtsgericht Bayreuth hat den Nürnberger Rechtsanwalt Joachim Exner als vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt.

Wie das Radio Mainwelle berichtet, hat der Anwalt seine Arbeit am gestrigen Donnerstag aufgenommen. Auch das Stadtportal "inbayreuth.de" berichtete über die Insolvenz und betont, die Gehälter der Mitarbeiter sollen über das Insolvenzgeld zunächst für drei Monate abgesichert werden.

Der Hersteller wurde vor über 70 Jahren gegründet und beschreibt sich auf seiner Webseite selbst als traditionelles, inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen. Bekannt ist er für die Bademodemarken Sunflair, Olympia, Sunmarin und Wavemaker, die in mehreren Ländern über Fachhändler vertrieben werden.

