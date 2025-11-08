Steuern für "unfreundliche Länder" Trotz Sanktionen: Eine Branche in Putins Reich floriert
Die russische Wirtschaft steckt in der Krise. Doch eine Branche trotzt nicht nur den westlichen Sanktionen, sondern floriert durch den Druck geradezu in Putins Russland.
Russlands Wirtschaft scheint an vielen Stellen zu bröckeln. Allen voran steht der Krieg in der Ukraine, der Unmengen an Ressourcen und Material verschlingt. Diesem ordnen Machthaber Wladimir Putin und seine Entscheidungsträger im Kreml vieles unter.
Während Russlands Kriegswirtschaft lange Zeit florierte, ging es mit anderen Wirtschaftszweigen deutlich bergab. Allerdings gibt es offenbar auch Wirtschaftszweige in Russland, die von den westlichen Sanktionen sogar profitieren.
Russlands Wirtschaft kriselt: Eine Branche profitiert von Sanktionen
Doch während ein Großteil von Russlands Wirtschaft kriselt, herrscht in einer Branche im Land ein regelrechter Boom. Wo einst französische Burgunder- und italienische Barolo-Weine die Regale in russischen Supermärkte dominierten, zeigt sich nun ein anderes Bild. Die verschärften westlichen und US-Sanktionen der Trump-Regierung infolge des Ukraine-Kriegs haben die Konsumgewohnheiten in Russland merklich verändert. Schließlich findet sich in Regalen seit geraumer Zeit eine Vielzahl einheimischer Weine wieder. Die Verbraucher sehen sich infolge des Ukraine-Kriegs veranlasst, auf lokale Weingüter auszuweichen.
Dieser Umstand spiegelt sich auf in den Zahlen wider. Schließlich ist der Absatz russischer Weine stark gestiegen und macht nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters rund 60 Prozent des Marktes aus. Zum Vergleich lag der Anteil einheimischer Weine vor zehn Jahren noch bei 25 Prozent.
Russischer Wein profitiert von Steuern für "unfreundliche Länder"
"Russischer Wein hat einen sehr hohen Anteil am russischen Markt erobert", erklärt Yury Yudich, Vorsitzender des Ausschusses für russische Weinherstellung der Föderation der Gastronomen und Hoteliers, der Nachrichtenagentur Reuters. Zudem verwies er auf höhere Steuern für "unfreundliche Länder" als einen der wichtigsten Gründe für den Aufstieg des einheimischen Weins als einer der Gewinner in Russlands Wirtschaft.
"Allmählich begann sich der Markt zu verändern, und die Weinpreise stiegen. Importierte Weine sind wahrscheinlich um 30 bis 40 Prozent teurer geworden", sagte er. Und: Die Verbraucher müssten sich noch "an den Geschmack lokaler Weine gewöhnen".
Heimische Weine dominieren in Russland wegen Sanktionen
Nach Angaben von Reuters steht die Produktpalette in Moskauer Supermärkten stellvertretend für die Verhältnisse in Russland. Derzeit dominieren dort russische, georgische und armenische Weine, wo zuvor französische, italienische und südamerikanische Marken den Vorrang hatten.
Seit der Annexion der Krim durch Russlands im Jahr 2014 haben westliche Länder mehr als 25.000 verschiedene Sanktionen gegen Russland verhängt, wobei der Löwenanteil nach dem Beginn von Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine im Jahr 2022 verhängt wurde. Seit Jahrtausenden werden rund um das Schwarze Meer Trauben angebaut, doch die Wirren der Revolution, des Bürgerkriegs und später der sowjetischen Anti-Alkohol-Kampagnen, insbesondere unter Michail Gorbatschow im Jahr 1985, zerstörten viele russische Weinberge.
Chaos-Jahrzehnt für die Weinwirtschaft in Russland
Nachdem sich dieser Teil der russischen Wirtschaft jedoch von dem Jahrzehnt des Chaos erholt hatte, folgte ein Umbruch nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991. Investoren begannen Land im Süden Russlands aufzukaufen und Spitzenwinzer aus Frankreich und Italien zurückzuholen.
Im Weingut Côte Rocheuse, das in der Nähe des Schwarzen Meeres liegt, ist der Wandel auf dem russischen Weinmarkt deutlich zu spüren. "Wir haben 2022 mit dem Verkauf von Weinen begonnen und im selben Jahr unsere Türen für Touristen geöffnet. Seitdem haben wir unsere Produktionsmengen jedes Jahr gesteigert, und die Verkaufszahlen steigen weiter", sagte die Chefwinzerin und Produktionsleiterin Irina Yakovenko der Agentur Reuters. "Allerdings haben wir sowohl bei den Rebflächen als auch bei der Weinproduktionskapazität eine Grenze – 500.000 Flaschen pro Jahr."
Branche profitiert: "Unsere Weine sind die Besten"
Das Weingut Côte Rocheuse baut klassische europäische Rebsorten an – Merlot, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Chardonnay – sowie Krasnostop Zolotovsky, eine russische Rebsorte aus der Region Rostow. Obwohl überwiegend französische und italienische Geräte zum Einsatz kommen, sind die Weine eindeutig lokal geprägt, geformt durch den russischen Boden und das russische Klima.
Putin hat trotz der westlichen Sanktionen die Widerstandsfähigkeit der russischen Wirtschaft wiederholt gelobt. Unternehmen und Beamte sind dennoch aufgefordert, Mittel und Wege zu finden, um Sanktionen zu umgehen, die der russische Präsident immer wieder als illegal und ungerechtfertigt bezeichnet. "Ich möchte, dass andere Menschen, vor allem unsere Kinder, das sehen, damit sie keine italienischen oder deutschen Weine kaufen, sondern unsere", sagte Galina Romanova, eine Touristin im Weingut, Reuters. "Unsere Weine sind die besten."
