Steuern für "unfreundliche Länder" Trotz Sanktionen: Eine Branche in Putins Reich floriert

Von t-online , reuters , MST Aktualisiert am 09.11.2025 - 09:02 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Wladimir Putin: Für den Kreml-Chef läuft der Ukraine-Krieg im Jahr 2025 wenig erfolgreich. (Quelle: IMAGO/Sergey Bobylev/imago-images-bilder)

Die russische Wirtschaft steckt in der Krise. Doch eine Branche trotzt nicht nur den westlichen Sanktionen, sondern floriert durch den Druck geradezu in Putins Russland.

Russlands Wirtschaft scheint an vielen Stellen zu bröckeln. Allen voran steht der Krieg in der Ukraine, der Unmengen an Ressourcen und Material verschlingt. Diesem ordnen Machthaber Wladimir Putin und seine Entscheidungsträger im Kreml vieles unter.

Während Russlands Kriegswirtschaft lange Zeit florierte, ging es mit anderen Wirtschaftszweigen deutlich bergab. Allerdings gibt es offenbar auch Wirtschaftszweige in Russland, die von den westlichen Sanktionen sogar profitieren.

Russlands Wirtschaft kriselt: Eine Branche profitiert von Sanktionen

Doch während ein Großteil von Russlands Wirtschaft kriselt, herrscht in einer Branche im Land ein regelrechter Boom. Wo einst französische Burgunder- und italienische Barolo-Weine die Regale in russischen Supermärkte dominierten, zeigt sich nun ein anderes Bild. Die verschärften westlichen und US-Sanktionen der Trump-Regierung infolge des Ukraine-Kriegs haben die Konsumgewohnheiten in Russland merklich verändert. Schließlich findet sich in Regalen seit geraumer Zeit eine Vielzahl einheimischer Weine wieder. Die Verbraucher sehen sich infolge des Ukraine-Kriegs veranlasst, auf lokale Weingüter auszuweichen.

Dieser Umstand spiegelt sich auf in den Zahlen wider. Schließlich ist der Absatz russischer Weine stark gestiegen und macht nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters rund 60 Prozent des Marktes aus. Zum Vergleich lag der Anteil einheimischer Weine vor zehn Jahren noch bei 25 Prozent.

Russischer Wein profitiert von Steuern für "unfreundliche Länder"

"Russischer Wein hat einen sehr hohen Anteil am russischen Markt erobert", erklärt Yury Yudich, Vorsitzender des Ausschusses für russische Weinherstellung der Föderation der Gastronomen und Hoteliers, der Nachrichtenagentur Reuters. Zudem verwies er auf höhere Steuern für "unfreundliche Länder" als einen der wichtigsten Gründe für den Aufstieg des einheimischen Weins als einer der Gewinner in Russlands Wirtschaft.

"Allmählich begann sich der Markt zu verändern, und die Weinpreise stiegen. Importierte Weine sind wahrscheinlich um 30 bis 40 Prozent teurer geworden", sagte er. Und: Die Verbraucher müssten sich noch "an den Geschmack lokaler Weine gewöhnen".

Heimische Weine dominieren in Russland wegen Sanktionen

Nach Angaben von Reuters steht die Produktpalette in Moskauer Supermärkten stellvertretend für die Verhältnisse in Russland. Derzeit dominieren dort russische, georgische und armenische Weine, wo zuvor französische, italienische und südamerikanische Marken den Vorrang hatten.