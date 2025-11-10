t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenAktuellesWirtschaft

DRK-Klinikum Saarlouis insolvent: 800 Jobs sollen erhalten bleiben

DAX
23.959,99(+1,65%)
Gold
4.110,29 USD(+2,76%)
Bitcoin
91.561,47 EUR(+1,20%)
Öl Brent
63,70 USD(+0,20%)

800 Arbeitsplätze
DRK-Klinik in Saarlouis ist insolvent

Von t-online
10.11.2025 - 21:24 UhrLesedauer: 2 Min.
imago 84293927Vergrößern des Bildes
Das Krankenhaus des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Saarlouis (Archivbild): Die Klinik geht in die Insolvenz. (Quelle: bub/imago)
News folgen

Altlasten und unvorhergesehene Ereignisse bringen die DRK-Klinik in Saarlouis in wirtschaftliche Bedrängnis. Nun soll ein Insolvenzverfahren das Unternehmen stabilisieren.

Die DRK gemeinnützige Krankenhausgesellschaft mbH Saarland hat für ihr Klinikum in Saarlouis einen Antrag auf ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung gestellt. Das bestätigte der vom Träger eingesetzte Generalbevollmächtigte Dennis Blank dem Saarländischen Rundfunk (SR). Für Patienten und Mitarbeitende soll der Betrieb zunächst uneingeschränkt fortgeführt werden.

Ziel der Maßnahme sei eine umfassende Restrukturierung zur wirtschaftlichen Stabilisierung des Unternehmens, so Blank. Das DRK-Krankenhaus in Saarlouis und das dazugehörige Gästehaus in Lebach sollen weiterbetrieben werden. Alle rund 800 Arbeitsplätze sollen demnach erhalten bleiben. Als Gründe für den Insolvenzantrag nannte Blank dem SR Altlasten sowie unvorhergesehene Ereignisse.

Die Beschäftigten erhalten nun für drei Monate Insolvenzausfallgeld. Betriebsratsvorsitzender Harald Jakobs sprach im SR von einem notwendigen Neuanfang. Es gelte jetzt, alle Mitarbeitenden mitzunehmen und gut durch den Prozess zu führen.

Landesgesundheitsminister: "Chance für den Standort"

Unabhängig vom laufenden Klinikbetrieb bleibt es laut Blank bei der bereits angekündigten Schließung der Gästehäuser in Dillingen und Hülzweiler. Diese sollen zum 31. Januar 2026 den Betrieb einstellen. Die Sanierung des Klinikverbundes soll nach aktuellem Stand bis zum Frühsommer 2026 abgeschlossen sein.

Die saarländische Landespolitik reagierte verhalten optimistisch auf die Entwicklungen. Gesundheitsminister Magnus Jung (SPD) erklärte laut SR, dass der Insolvenzantrag "eine Chance für den Standort" sein könne. Er verwies auf die wirtschaftlichen Herausforderungen nach dem Austritt aus einer Konzernstruktur und dem Einstieg neuer Gesellschafter im Juni. Jung kündigte an, zeitnah zu prüfen, welche Auswirkungen die Insolvenz auf die Krankenhausplanung im Kreis Saarlouis habe.

Auch aus der CDU kam die Forderung nach einer tragfähigen Lösung. Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion im saarländischen Landtag, Raphael Schäfer, erklärte gegenüber dem SR: "Das DRK-Krankenhaus ist für die medizinische Versorgung im Raum Saarlouis unabdingbar und muss erhalten bleiben." Es gehe nicht nur um Arbeitsplätze, sondern auch um die Gesundheitsversorgung in der Region.

Verwendete Quellen
Transparenzhinweis

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel

Themen

Finanzen A bis Z

Alle Aktien der Indizes

ETFs

Indizes Deutschland

Indizes Europa

Indizes USA & Asien

Kryptowährungen

Rohstoffe

Tools

Top Aktien

Währungen

t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom