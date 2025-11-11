t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenAktuellesWirtschaft

Insolvenz: Auftragseinbruch trifft Technopia – Investor könnte retten

DAX
23.999,94(+0,17%)
Gold
4.142,37 USD(+0,64%)
Bitcoin
91.092,27 EUR(-0,72%)
Öl Brent
63,94 USD(+0,38%)

Auftragseinbruch
Bayerisches Technologieunternehmen ist insolvent

Von t-online
11.11.2025 - 09:57 UhrLesedauer: 2 Min.
Kabel an einem Verteiler (Symbolbild): Neben dem Standort in Bayern hat das Unternehmen auch noch einen in Sachsen.Vergrößern des Bildes
Kabel an einem Verteiler (Symbolbild): Neben dem Standort in Bayern hat das Unternehmen auch noch einen in Sachsen. (Quelle: imago stock&people/imago-images-bilder)
News folgen

Ein erheblicher Auftragseinbruch zwingt die Technopia GmbH in die Insolvenz. Doch eine mögliche Investorenlösung könnte dem bayerischen Unternehmen Rettung bieten.

Die Technopia GmbH aus dembayerischen Grafing hat beim Amtsgericht München ein Insolvenzverfahren in Eigenantrag eröffnet. Das Gericht hat dem Antrag entsprochen und Rechtsanwalt Marc-André Kuhne zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt, wie aus einer Mitteilung seiner Kanzlei hervorgeht.

Demnach wurde die Belegschaft des technischen Dienstleisters im Rahmen einer Betriebsversammlung über die aktuelle Lage informiert. Laut der Mitteilung konnte Kuhne nach ersten Gesprächen mit Kunden und Lieferanten den Geschäftsbetrieb stabilisieren. Die Auszahlung der Löhne sei bis Ende Dezember 2025 über das Insolvenzgeld der Bundesagentur für Arbeit gesichert.

Technopia wurde 2013 gegründet und bietet technische Dienstleistungen für industrielle Steuerungs- und Automatisierungssysteme an. Das Unternehmen ist unter anderem im Schaltschrankbau und in der technischen Projektleitung tätig. Neben dem Hauptsitz in Grafing betreibt es eine Produktionsstätte in Chemnitz mit rund 35 Beschäftigten.

Insolvenzverwalter glaubt an Investorendeal

Ursache der wirtschaftlichen Schwierigkeiten sei ein unerwartet starker Auftragsrückgang gewesen. Zusätzlich hätten sich laufende Projekte verzögert oder seien später abgerechnet worden, was die Probleme verschärft habe. Trotz anhaltender Nachfrage und laufender Projekte reichten die finanziellen Rücklagen nicht mehr aus, um den Betrieb ohne Insolvenz fortzusetzen.

Nach Angaben des vorläufigen Insolvenzverwalters bestehen jedoch realistische Chancen für eine übertragende Sanierung. Man führe derzeit Gespräche mit potenziellen Investoren. "Die vorhandene Auftragslage und die technische Kompetenz des Unternehmens bilden eine tragfähige Basis für eine Sanierung oder eine Investorenlösung", sagte Kuhne laut Mitteilung. Ziel sei es, sowohl den Geschäftsbetrieb als auch die Arbeitsplätze langfristig zu sichern.

Verwendete Quellen
Transparenzhinweis

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel

Themen

Finanzen A bis Z

Alle Aktien der Indizes

ETFs

Indizes Deutschland

Indizes Europa

Indizes USA & Asien

Kryptowährungen

Rohstoffe

Tools

Top Aktien

Währungen

t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom