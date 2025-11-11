Auftragseinbruch Bayerisches Technologieunternehmen ist insolvent

Von t-online 11.11.2025 - 09:57 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Kabel an einem Verteiler (Symbolbild): Neben dem Standort in Bayern hat das Unternehmen auch noch einen in Sachsen. (Quelle: imago stock&people/imago-images-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Ein erheblicher Auftragseinbruch zwingt die Technopia GmbH in die Insolvenz. Doch eine mögliche Investorenlösung könnte dem bayerischen Unternehmen Rettung bieten.

Die Technopia GmbH aus dembayerischen Grafing hat beim Amtsgericht München ein Insolvenzverfahren in Eigenantrag eröffnet. Das Gericht hat dem Antrag entsprochen und Rechtsanwalt Marc-André Kuhne zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt, wie aus einer Mitteilung seiner Kanzlei hervorgeht.

Demnach wurde die Belegschaft des technischen Dienstleisters im Rahmen einer Betriebsversammlung über die aktuelle Lage informiert. Laut der Mitteilung konnte Kuhne nach ersten Gesprächen mit Kunden und Lieferanten den Geschäftsbetrieb stabilisieren. Die Auszahlung der Löhne sei bis Ende Dezember 2025 über das Insolvenzgeld der Bundesagentur für Arbeit gesichert.

Technopia wurde 2013 gegründet und bietet technische Dienstleistungen für industrielle Steuerungs- und Automatisierungssysteme an. Das Unternehmen ist unter anderem im Schaltschrankbau und in der technischen Projektleitung tätig. Neben dem Hauptsitz in Grafing betreibt es eine Produktionsstätte in Chemnitz mit rund 35 Beschäftigten.

Insolvenzverwalter glaubt an Investorendeal

Ursache der wirtschaftlichen Schwierigkeiten sei ein unerwartet starker Auftragsrückgang gewesen. Zusätzlich hätten sich laufende Projekte verzögert oder seien später abgerechnet worden, was die Probleme verschärft habe. Trotz anhaltender Nachfrage und laufender Projekte reichten die finanziellen Rücklagen nicht mehr aus, um den Betrieb ohne Insolvenz fortzusetzen.