Lohnt sich der Keller beim Hausbau noch?

Es geht um "überzogene Preisforderungen" Edeka streitet mit Brauerei-Riesen über Bierpreise

Von t-online , jse Aktualisiert am 12.11.2025 - 14:14 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Bier-Regal in einem Edeka: Einige dieser Marken könnten bald nicht mehr verfügbar sein. (Quelle: Copyright: xdefotobergx via imag)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Edeka geht gegen Biermarken des Brauereigiganten AB InBev vor. Grund dafür ist ein Streit um Preisforderungen.

Die Supermarktkette Edeka lehnt höhere Preise für mehrere Biermarken des Braukonzerns AB Inbev ab. Ein Sprecher sagte auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur: "AB InBev fordert eine drastische Preiserhöhung für ihre Produkte in Höhe von mehreren Millionen Euro." Dies sei nicht durch tatsächliche Kostensteigerungen in der Produktion gedeckt.

Der Lebensmittelhändler hat daher die Bestellmengen bestimmter Produkte von AB Inbev reduziert. Betroffen sind unter anderem die Biersorten Beck’s, Corona, Franziskaner, Löwenbräu und San Miguel, insgesamt etwa zehn Marken. Vollständig ausgelistet werden sollen die Biere jedoch wohl nicht. Die "Bild"-Zeitung hatte zuvor über die Auseinandersetzung berichtet.

Hintergrund ist demnach ein seit Monaten andauernder Streit über Lieferkonditionen. Laut Edeka geht es unter anderem um eine Preiserhöhung von bis zu 20 Cent pro Flasche, die aus Sicht des Unternehmens nicht durch höhere Produktionskosten gerechtfertigt sei. Ein Unternehmenssprecher erklärte der "Bild", man könne "diese überzogene Preisforderung im Sinne der Kunden nicht akzeptieren".

Edeka: Kunden müssen keine leeren Regale befürchten

Mit leeren Regalen müssen Verbraucher laut Edeka vorerst nicht rechnen. "Wir haben noch genügend Ware auf Lager. Die Kundinnen und Kunden werden die Marken weiterhin in unseren Märkten finden", sagte der Sprecher.

Edeka führt nach eigenen Angaben weiter Gespräche mit dem Lieferanten und strebt "eine Einigung zu fairen Preisen" an. Das Unternehmen ist Mitglied der europäischen Einkaufsorganisation Everest, die Preisverhandlungen mit Herstellern führt.

AB Inbev mit seinen zahlreichen globalen und regionalen Marken gilt als weltgrößter Braukonzern. Im vergangenen Jahr braute das Unternehmen knapp 50 Milliarden Liter Bier. Zuletzt hatten bereits andere große Bierhersteller wie Krombacher und Veltins ihre Preise angehoben.