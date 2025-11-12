Eine Milliarde Euro weniger Umsatz Gewinneinbruch bei deutschem Chiphersteller

Von dpa 12.11.2025

Infineon: Das Unternehmen hat Zahlen zum Geschäftsjahr veröffentlicht. (Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/dpa-bilder)

Infineon kämpft mit sinkenden Gewinnen, setzt nun jedoch auf einen KI-Boom. Eine schwächelnde Branche setzt dem Unternehmen besonders zu.

Infineon hat ein schwieriges Geschäftsjahr mit rückläufigen Gewinnen hinter sich – und setzt nun auf einen KI-Boom. Von Oktober 2024 bis September 2025 erwirtschaftete der Halbleiterhersteller unterm Strich gut 1 Milliarde Euro, rund 22 Prozent weniger als im Vorjahr. Auch der Umsatz ging leicht zurück, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Vor allem im Geschäft mit Halbleitern für erneuerbare Energien lief es schlecht, aber auch der größte und lange Zeit starke Bereich Automotive schwächelte – hier bekommt Infineon die Krise der Automobilindustrie zu spüren. Zudem drückte der schwache Dollar auf die Geschäfte.

Optimistischer Ausblick 2026

Dennoch betont Konzernchef Jochen Hanebeck, dass Infineon die Erwartungen trotz herausfordernder Rahmenbedingungen erfüllt habe und blickt optimistischer nach vorn. "Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten wir ein moderates Wachstum", sagt er. Das Marktumfeld bleibe allerdings uneinheitlich.