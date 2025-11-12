t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenAktuellesWirtschaft

Infineon: Gewinneinbruch trotz Hoffnungen auf den KI-Boom

DAX
24.283,96(+0,81%)
Gold
4.128,33 USD(+0,04%)
Bitcoin
89.650,33 EUR(-1,23%)
Öl Brent
65,09 USD(+1,80%)

Eine Milliarde Euro weniger Umsatz
Gewinneinbruch bei deutschem Chiphersteller

Von dpa
12.11.2025 - 09:28 UhrLesedauer: 1 Min.
Infineon-LogoVergrößern des Bildes
Infineon: Das Unternehmen hat Zahlen zum Geschäftsjahr veröffentlicht. (Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Infineon kämpft mit sinkenden Gewinnen, setzt nun jedoch auf einen KI-Boom. Eine schwächelnde Branche setzt dem Unternehmen besonders zu.

Infineon hat ein schwieriges Geschäftsjahr mit rückläufigen Gewinnen hinter sich – und setzt nun auf einen KI-Boom. Von Oktober 2024 bis September 2025 erwirtschaftete der Halbleiterhersteller unterm Strich gut 1 Milliarde Euro, rund 22 Prozent weniger als im Vorjahr. Auch der Umsatz ging leicht zurück, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Vor allem im Geschäft mit Halbleitern für erneuerbare Energien lief es schlecht, aber auch der größte und lange Zeit starke Bereich Automotive schwächelte – hier bekommt Infineon die Krise der Automobilindustrie zu spüren. Zudem drückte der schwache Dollar auf die Geschäfte.

Optimistischer Ausblick 2026

Dennoch betont Konzernchef Jochen Hanebeck, dass Infineon die Erwartungen trotz herausfordernder Rahmenbedingungen erfüllt habe und blickt optimistischer nach vorn. "Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten wir ein moderates Wachstum", sagt er. Das Marktumfeld bleibe allerdings uneinheitlich.

Positiv sieht es dabei vor allem bei Stromversorgungslösungen für KI-Rechenzentren aus. In diesem sehr schnell wachsenden Geschäft hebt Infineon auch seine Prognose. 2025 hatte es noch mehr als 700 Millionen Umsatz beigetragen. 2026 sollten es ursprünglich rund 1 Milliarde werden, nun hob Hanebeck diesen Wert auf 1,5 Milliarden und sieht weiteres starkes Wachstumspotenzial. Für die Autoindustrie sieht er dagegen weniger Aufwind. Hier seien die Wachstumsimpulse noch verhalten. "Viele Kunden fahren auf Sicht und bestellen kurzfristig", sagte er.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel

Themen

Finanzen A bis Z

Alle Aktien der Indizes

ETFs

Indizes Deutschland

Indizes Europa

Indizes USA & Asien

Kryptowährungen

Rohstoffe

Tools

Top Aktien

Währungen

t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom