Aus Rheinland-Pfalz Budenheimer Busunternehmen ist insolvent

Schild mit der Aufschrift "Insolvenz" (Symbolbild): Das Unternehmen aus Rheinland-Pfalz ist zahlungsunfähig. (Quelle: IMAGO/Udo Herrmann)

In Rheinland-Pfalz ist ein Busunternehmen in finanzielle Schieflage geraten. Das Insolvenzverfahren läuft bereits seit fast zwei Wochen. Um diese Firma geht es.

Das Busunternehmen Würzburger & Co. KG aus Budenheim im rheinland-pfälzischen Landkreis Mainz-Bingen hat Insolvenz angemeldet. Wie die "Allgemeine Zeitung" berichtet, hat das zuständige Amtsgericht Mainz am 31. Oktober das Insolvenzverfahren eröffnet. Insolvenzverwalter sei Rechtsanwalt Jörg Lehr.

Nach eigenen Angaben ist Würzburger & Co. KG ein führendes Bus- und Mietwagenunternehmen in der Rhein-Main-Region. Für Kunden sichtbar ist das Unternehmen von Geschäftsführer Gerhard Würzburger unter dem Namen RheinMain-Express. Es ist seit 1998 aktiv und im Bereich Busreisen und Chauffeur-Dienstleistungen aktiv.