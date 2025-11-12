t-online - Nachrichten für Deutschland
Insolvenz: Busunternehmen aus Rheinland-Pfalz vor dem Aus

Aus Rheinland-Pfalz
Budenheimer Busunternehmen ist insolvent

Von t-online, nb
Aktualisiert am 12.11.2025 - 13:15 UhrLesedauer: 1 Min.
Schild mit der Aufschrift "Insolvenz" (Symbolbild): Das Unternehmen aus Norddeutschland soll gerettet werden.Vergrößern des Bildes
Schild mit der Aufschrift "Insolvenz" (Symbolbild): Das Unternehmen aus Rheinland-Pfalz ist zahlungsunfähig. (Quelle: IMAGO/Udo Herrmann)
In Rheinland-Pfalz ist ein Busunternehmen in finanzielle Schieflage geraten. Das Insolvenzverfahren läuft bereits seit fast zwei Wochen. Um diese Firma geht es.

Das Busunternehmen Würzburger & Co. KG aus Budenheim im rheinland-pfälzischen Landkreis Mainz-Bingen hat Insolvenz angemeldet. Wie die "Allgemeine Zeitung" berichtet, hat das zuständige Amtsgericht Mainz am 31. Oktober das Insolvenzverfahren eröffnet. Insolvenzverwalter sei Rechtsanwalt Jörg Lehr.

Nach eigenen Angaben ist Würzburger & Co. KG ein führendes Bus- und Mietwagenunternehmen in der Rhein-Main-Region. Für Kunden sichtbar ist das Unternehmen von Geschäftsführer Gerhard Würzburger unter dem Namen RheinMain-Express. Es ist seit 1998 aktiv und im Bereich Busreisen und Chauffeur-Dienstleistungen aktiv.

Genauer bietet die Firma wiederkehrende Fahrdienstleistungen, individuelle Tagesfahrten und Zubringerdienste zu Flughäfen an. Neben dem Hauptstandort in Budenheim betreibt das Unternehmen eine Zweigstelle in Lonsheim bei Alzey.

