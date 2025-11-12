Aus Rheinland-Pfalz Budenheimer Busunternehmen ist insolvent
In Rheinland-Pfalz ist ein Busunternehmen in finanzielle Schieflage geraten. Das Insolvenzverfahren läuft bereits seit fast zwei Wochen. Um diese Firma geht es.
Das Busunternehmen Würzburger & Co. KG aus Budenheim im rheinland-pfälzischen Landkreis Mainz-Bingen hat Insolvenz angemeldet. Wie die Allgemeine Zeitung berichtet, hat das zuständige Amtsgericht Mainz am 31. Oktober das Insolvenzverfahren eröffnet. Insolvenzverwalter sei Rechtsanwalt Dr. Jörg Lehr.
Nach eigenen Angaben ist Würzburger & Co. KG ein führendes Bus- und Mietwagenunternehmen in der Rhein-Main-Region. Für Kunden sichtbar ist das Unternehmen von Geschäftsführer Gerhard Würzburger unter dem Namen RheinMain-Express. Es ist seit 1998 aktiv und im Bereich Busreisen und Chauffeur-Dienstleistungen aktiv.
Genauer bietet die Firma wiederkehrende Fahrdienstleistungen, individuelle Tagesfahrten und Zubringerdienste zu Flughäfen an. Neben dem Hauptstandort in Budenheim betreibt das Unternehmen eine Zweigstelle in Lonsheim bei Alzey.
