t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenAktuellesWirtschaft

Hütt-Brauerei aus Baunatal schließt: Schlossbrauerei Rheder übernimmt

DAX
24.356,57(+1,11%)
Gold
4.182,19 USD(+1,34%)
Bitcoin
87.666,78 EUR(-1,97%)
Öl Brent
65,09 USD(+1,80%)

Marken bleiben erhalten
Hütt-Brauerei schließt nach 270 Jahren

Von dpa
Aktualisiert am 12.11.2025 - 16:44 UhrLesedauer: 2 Min.
Helles der Brauerei Hütt (Archivbild): Bald wird das Bier außerhalb Hessens gebraut.Vergrößern des Bildes
Helles der Brauerei Hütt (Archivbild): Bald wird das Bier außerhalb Hessens gebraut. (Quelle: Julian Alexander Fischer)
News folgen

Nach 270 Jahren ist Schluss: Die Marken Hütt und Hessische Löwen werden künftig von einer anderen Brauerei weitergeführt. Rund 40 Mitarbeiter verlieren ihren Arbeitsplatz.

Die traditionsreiche Hütt-Brauerei aus dem hessischen Baunatal wird geschlossen. Die Marken Hütt und Hessische Löwen bleiben allerdings erhalten. Nach Wochen intensiver Verhandlungen stehe fest, dass die Marken, die Originalrezepte und Lieferverträge von der Schlossbrauerei Rheder im ostwestfälischen Brakel (Kreis Höxter) zum 1. Dezember übernommen werden, teilte der Geschäftsführer und Inhaber der nordhessischen Brauerei, Frank Bettenhäuser, mit. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Ende August hatte Bettenhäuser die geordnete Liquidation seiner Hütt-Brauerei bekanntgegeben. Er habe bereits seit längerer Zeit erfolglos nach einer Nachfolgelösung für den Betrieb mit rund 40 Mitarbeitern und einer rund 270-jährigen Familiengeschichte gesucht, um die Zukunft des Unternehmens zu sichern, hatte der 69-Jährige damals erklärt.

Danach hätten ihn verschiedenste Angebote erreicht, um die Traditionsbrauerei zu retten, so Bettenhäuser jetzt. Man habe sich schließlich für die Schlossbrauerei Rheder entschieden. "Eine Traditionsbrauerei, die auf dieselben Werte und höchsten Qualitätsansprüche setzt wie Hütt."

Verlust der Arbeitsplätze am Standort Baunatal

Der Verkauf der beiden Marken und der Lieferverträge führt laut Bettenhäuser zur Stilllegung der Brauerei und damit zur Auflösung des Produktionsstandortes Baunatal im Landkreis Kassel. Für die rund 40 Mitarbeitenden der Hütt-Brauerei bedeute das den Verlust der Arbeitsplätze. "Bis zuletzt habe ich gehofft, die Brauerei als Ganzes zu verkaufen und damit die Arbeitsplätze zu erhalten", erklärte Bettenhäuser. Durch die äußerst schwierige Lage des Biermarktes sei das leider nicht möglich gewesen.

Die deutsche Brauwirtschaft steht angesichts sinkender Bierabsatzzahlen, steigender Kosten für Energie, Rohstoffe und Verpackung sowie geänderter Konsumgewohnheiten vor allem jüngerer Menschen vor großen Herausforderungen. Die deutsche Bierproduktion geht schon seit vielen Jahren kontinuierlich zurück, Betriebe schließen.

Ein prominentes Beispiel für die Schließung einer Braustätte in Hessen ist das Ende von Binding in Frankfurt im September 2023. Die Traditionsbrauerei, die zur Radeberger-Gruppe gehört, füllte nach 150 Jahren zum letzten Mal in Hessens größter Stadt ab. Binding-Bier wird seither in Nürnberg gebraut.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel

Themen

Finanzen A bis Z

Alle Aktien der Indizes

ETFs

Indizes Deutschland

Indizes Europa

Indizes USA & Asien

Kryptowährungen

Rohstoffe

Tools

Top Aktien

Währungen

t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom