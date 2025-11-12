Das zahlen Deutsche für ein Geschenk

150 Millionen Euro sollen eingespart werden Großer Autozulieferer in der Krise – 1.000 Stellen betroffen

Von dpa 12.11.2025 - 20:52 Uhr

Das Mahle-Logo (Symbolbild): Der Standort Fellbach des Unternehmens soll vor dem Aus stehen. (Quelle: IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON/imago-images-bilder)

Standorte, Jobs und Zukunftsprojekte bei Mahle stehen auf dem Prüfstand. Der Betriebsrat will kämpfen.

Der Betriebsrat von Mahle will den Abbau von weltweit 1.000 Stellen in der Verwaltung des Autozulieferers nicht ohne Weiteres hinnehmen. Gesamtbetriebsratschef Boris Schwürz sagte in Stuttgart, es sei einseitig, nur Einschnitte bei der Belegschaft zu fordern. Man habe in der Vergangenheit schon einen Beitrag geleistet, um die Kosten zu senken.

Notwendig sei ein Fahrplan für den gesamten Konzern, um ihn für die Zukunft aufzustellen. Schwürz monierte, dass der Arbeitgeber entsprechende Gespräche über Kostensenkungen noch in diesem Jahr abschließen wolle.

Konzernchef Arnd Franz hatte betont: "Wir haben unsere Planungen angepasst und müssen jetzt einen Schritt gehen, den wir nicht vorhatten, der aber notwendig ist." Der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten" hatte er gesagt, "wir müssen unsere Kapazitäten in den indirekten Bereichen, also in der Verwaltung, aber auch in Forschung und Entwicklung, reduzieren".

Die Hälfte der Kosteneinsparungen soll in Deutschland stattfinden

Weltweit sollen demnach ab kommenden Jahr 150 Millionen Euro pro Jahr zusätzlich eingespart werden. "Die Einsparungen sollen zu einem Drittel aus Sachkosten bestehen und zu zwei Dritteln aus Personalkosten. Weltweit entspricht das rund 1.000 Arbeitsplätzen, die wir abbauen werden." Die Hälfte der Kosteneinsparungen entfalle auf Deutschland und davon der größte Teil auf die Zentrale in Stuttgart.

Schwürz kritisierte, dass der Arbeitgeber Investitionen in Zukunftsprojekte aussetzen wolle. Mit der Elektromobilität werde kein Geld verdient. Aber dahin gehe langfristig der Umbau der Branche. Es habe in der Vergangenheit einen stillen Personalabbau gegeben. So seien frei werdende Stellen teils nicht wiederbesetzt.

Gewerkschaft: Standort Fellbach vor dem Aus

Nach Angaben des Betriebsrats soll der Standort in Fellbach mit 165 Beschäftigten, der Produkte für den Motorsport herstellt, aufgegeben werden. Den Mitarbeitern sollen neue Arbeitsplätze in Rottweil oder Markgröningen angeboten werden.

Eine Mahle-Sprecherin sagte, mit der Schließung von Fellbach könne der Konzern Infrastrukturkosten in seinem Produktionsnetzwerk einsparen und gleichzeitig andere Werke in Deutschland in deren Transformation unterstützen.

600 Stellen wurden bereits abgebaut

Die heutige Kolbenproduktion für sportliche Serienfahrzeuge wird demnach nach Rottweil verlagert, um für den Standort prognostizierte Umsatzrückgänge zu kompensieren und die Beschäftigung zu sichern. Die Entwicklung und Produktion von Rennsportanwendungen werden in den Standort Markgröningen integriert. "Beide Zielstandorte verfügen bereits über die benötigten Hallenflächen und weitere technische Voraussetzungen."