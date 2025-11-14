Auftragsrückgang Deutscher Roboterhersteller streicht weitere Stellen

Von dpa 14.11.2025 - 23:41 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Kuka stellt in Augsburg Industrieroboter her. Doch die Auftragslage ist schlecht. (Archivbild) (Quelle: dpa, t-online.de/reuters)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Fehlende Aufträge zwingen den deutschen Roboterhersteller Kuka zu weiteren Stellenstreichungen. Die Hoffnung des Konzerns liegt in der KI.

Der Roboterhersteller Kuka wird an seinem Stammsitz in Augsburg mehr Stellen abbauen als bisher geplant. Wie ein Unternehmenssprecher erklärte, werden nun insgesamt 560 Vollzeitstellen statt nur 400 gestrichen. Zunächst hatte die "Augsburger Allgemeine" darüber berichtet.

Der Unternehmenssprecher begründete den Schritt mit einer weiterhin verschärften Marktlage im Bereich der Industrieroboter. In diesem Jahr fehlten Kuka neue Aufträge im Wert von mehr als 100 Millionen Euro. Kuka ist zu einem großen Teil von Bestellungen aus der Automobilindustrie abhängig.

Hersteller hofft auf Boom bei lernenden Robotern

Die Stellen sollen hauptsächlich im Bereich des Roboterbaus wegfallen, ein kleinerer Teil betrifft die Konzernverwaltung. Insgesamt hat Kuka etwa 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Augsburg.