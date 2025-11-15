Heimliche Käufe Treibt China den Goldpreis hoch?

15.11.2025 - 01:29 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Goldbarren: China soll wesentlich mehr Gold kaufen als offziell bekannt. (Quelle: imago-images-bilder)

An Chinas offiziellen Zahlen zum Goldhandel gibt es Zweifel. Hintergrund könnte eine Marktstrategie sein.

Offiziell hat China angegeben, dass es zwischen Juni und August insgesamt sechs Tonnen Gold gekauft hat. Doch Marktexperten haben daran große Zweifel und glauben, die Menge könnte bis zu zehnmal mehr sein. Wie die "Financial Times" berichtet, rechnet man bei der französischen Bank Société Générale damit, dass China in diesem Jahr 250 Tonnen Gold gekauft hat. Das ist etwa ein Drittel der weltweiten Goldnachfrage.

Zentralbanken können ihre Goldkäufe dem Internationalen Währungsfonds (IMF) melden, sind aber nicht verpflichtet. Nach Recherchen der FT sind im vergangenen Quartal nur ein Drittel der offiziellen Käufe weltweit gemeldet worden. Die Zeitung beruft sich auf Berechnungen der Handelsorganisation World Gold Council, in der die größten Goldfirmen und Goldminen Mitglied sind.

Angst vor Trump Grund für verdeckte Käufe?

Gründe dafür können sein, dass Staatsbanken deshalb zurückhaltend mit der Bekanntgabe von Goldkäufen sind, weil sie den Markt nicht verunsichern wollen. Geschieht dies heimlich, steigt die Nachfrage und damit auch der Preis für das Edelmetall. Die FT berichtet, dass die Nachfrage von Zentralbanken weitweit dazu beigetragen hat, dass der Goldpreis seit Wochen auf einem Rekordhoch ist. Zuletzt lag der Preis bei 4.080,44 US-Dollar für eine Feinunze. Im vergangenen Jahr betrug der Tiefstpreis im November 2.554,74 Dollar.

Auch politische Gründe sind möglich: Wer in Gold investiert, wendet sich vom Dollar ab – und das könnte die USA und ihren Präsidenten Donald Trump verärgern. "Das Besondere an Gold ist, dass die Mengen, die in die Zentralbanken ein- und aus ihnen ausgehen, große Auswirkungen haben. Ohne Klarheit darüber ist das Ganze etwas problematischer", sagte Michael Haigh, ein Analyst der Société Générale. Wenn Banken zum Beispiel große Reserven öffentlich verkaufen, dann sinkt der Preis.

"In diesem Jahr glauben die Menschen den offiziellen Zahlen wirklich nicht, insbesondere was China betrifft", sagte Bruce Ikemizu, Direktor des Japanischen Edelmetallverbandes, der davon ausgeht, dass Chinas aktuelle Goldreserven fast 5.000 Tonnen betragen, doppelt so viel wie offiziell angegeben.

"China kauft Gold als Teil seiner Strategie zur Abkehr vom Dollar", sagte Jeff Currie, Chief Strategy Officer für Energie bei der US-Investmentfirma Carlyle.

