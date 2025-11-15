Heimliche Käufe Treibt China den Goldpreis hoch?
An Chinas offiziellen Zahlen zum Goldhandel gibt es Zweifel. Hintergrund könnte eine Marktstrategie sein.
Offiziell hat China angegeben, dass es zwischen Juni und August insgesamt sechs Tonnen Gold gekauft hat. Doch Marktexperten haben daran große Zweifel und glauben, die Menge könnte bis zu zehnmal mehr sein. Wie die "Financial Times" berichtet, rechnet man bei der französischen Bank Société Générale damit, dass China in diesem Jahr 250 Tonnen Gold gekauft hat. Das ist etwa ein Drittel der weltweiten Goldnachfrage.
Zentralbanken können ihre Goldkäufe dem Internationalen Währungsfonds (IMF) melden, sind aber nicht verpflichtet. Nach Recherchen der FT sind im vergangenen Quartal nur ein Drittel der offiziellen Käufe weltweit gemeldet worden. Die Zeitung beruft sich auf Berechnungen der Handelsorganisation World Gold Council, in der die größten Goldfirmen und Goldminen Mitglied sind.
- "Schmerzhaftes Lehrgeld": Bitcoin und Gold lernen kleine Crashs kennen
- Gold: Der aktuelle Handelskurs
Angst vor Trump Grund für verdeckte Käufe?
Gründe dafür können sein, dass Staatsbanken deshalb zurückhaltend mit der Bekanntgabe von Goldkäufen sind, weil sie den Markt nicht verunsichern wollen. Geschieht dies heimlich, steigt die Nachfrage und damit auch der Preis für das Edelmetall. Die FT berichtet, dass die Nachfrage von Zentralbanken weitweit dazu beigetragen hat, dass der Goldpreis seit Wochen auf einem Rekordhoch ist. Zuletzt lag der Preis bei 4.080,44 US-Dollar für eine Feinunze. Im vergangenen Jahr betrug der Tiefstpreis im November 2.554,74 Dollar.
Auch politische Gründe sind möglich: Wer in Gold investiert, wendet sich vom Dollar ab – und das könnte die USA und ihren Präsidenten Donald Trump verärgern. "Das Besondere an Gold ist, dass die Mengen, die in die Zentralbanken ein- und aus ihnen ausgehen, große Auswirkungen haben. Ohne Klarheit darüber ist das Ganze etwas problematischer", sagte Michael Haigh, ein Analyst der Société Générale. Wenn Banken zum Beispiel große Reserven öffentlich verkaufen, dann sinkt der Preis.
"In diesem Jahr glauben die Menschen den offiziellen Zahlen wirklich nicht, insbesondere was China betrifft", sagte Bruce Ikemizu, Direktor des Japanischen Edelmetallverbandes, der davon ausgeht, dass Chinas aktuelle Goldreserven fast 5.000 Tonnen betragen, doppelt so viel wie offiziell angegeben.
"China kauft Gold als Teil seiner Strategie zur Abkehr vom Dollar", sagte Jeff Currie, Chief Strategy Officer für Energie bei der US-Investmentfirma Carlyle.
Goldkäufe sind schwierig zu verfolgen
"Im Gegensatz zu Öl, das man mit Satelliten verfolgen kann, ist dies bei Gold nicht möglich. Es gibt einfach keine Möglichkeit zu erfahren, wohin dieses Material gelangt und wer es kauft", so Currie weiter. China ist der weltgrößte Goldproduzent, aber auch der größte Einkäufer. Analysten verlassen sich nicht auf die offiziell bekannt gegebenen Zahlen. Diese besagen, dass in diesem Jahr 25 Tonnen erworben wurden.
Bei der Société Générale hat man sich deshalb Zahlen der Londoner Börse angeschaut, wo die meisten der Goldbarren gehandelt werden. Ihr Ergebnis: Das staatliche chinesische Büro für Auslandsdevisen (Safe) hat zehnmal mehr der Barren erworben als offiziell gemeldet.
Eine weitere Methode, Chinas Gold zu schätzen, besteht darin, die Differenz zwischen Chinas Nettoimporten und der heimischen Goldproduktion sowie die Veränderung der von Geschäftsbanken gehaltenen oder von Privatkunden gekauften Mengen zu berechnen. Plenum Research, ein Beratungsunternehmen aus Peking, berechnete laut "Financial Times" eine "Lücke", die auf offizielle Käufe in Höhe von 1.351 Tonnen im Jahr 2023 und 1.382 Tonnen im Jahr 2022 zurückzuführen ist – mehr als das Sechsfache der öffentlichen Käufe, die China in diesen Jahren getätigt hat.
China bietet Lagerung von Goldbarren an
Neben eigener Produktion und Käufen hat China auch Schwellenländern angeboten, ihr Gold einzulagern. Kambodscha, ein treuer Verbündeter Pekings, hat das Angebot bereits angenommen, meldete unter anderem die Wirtschaftsnachrichtenagentur Bloomberg. Es ist fraglich, wie erfolgreich das Vorhaben ist. Länder wie Indien und Serbien gehen einen anderen Weg und holen Gold wieder zurück ins Land, berichtete Bloomberg.
Trotz Anfrage der "Financial Times" gaben die chinesischen Behörden keine Auskunft über das Volumen der Goldkäufe in diesem Jahr. So bleibt Analysten nur übrig, auf Basis vorhandener Daten, zu denen auch neu gegossene Barren gehören, deren Seriennummer verfolgt werden können, Chinas Goldschatz zu schätzen. Dass China seine Zielplanungen verfehlt, wie offizielle Daten vorgeben, glaubt laut der Wirtschaftszeitung kaum ein Marktexperte.
- ft.com: "China’s secretive gold purchases help fuel record rally" (Englisch) (kostenpflichtig)
- bloomberg.com: "China’s Offer to Store Foreign Gold Gets Taken Up by Cambodia" (englisch)