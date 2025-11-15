Möglicher Nachfolger Tim Cook steht wohl vor Abgang bei Apple

Von t-online 15.11.2025 - 08:29 Uhr

Tim Cook: Der Apple-Chef steht seit 14 Jahren an der Spitze des Konzerns. (Quelle: IMAGO/Beata Zawrzel/imago-images-bilder)

Apple ist eines der wertvollsten Unternehmen der Welt. Jetzt gibt es Berichte, dass sich der Nachfolger von Firmengründer Steve Jobs zurückziehen könnte.

Apple hat die Vorbereitungen für eine Nachfolge von CEO Tim Cook deutlich intensiviert. Das berichtete die "Financial Times" am Freitag unter Berufung auf mehrere mit dem Vorgang vertraute Personen.

Demnach bereitet sich der Vorstand des US-Technologiekonzerns darauf vor, dass der 65-Jährige bereits im kommenden Jahr als Vorstandsvorsitzender zurücktreten könnte. Der Zeitpunkt einer offiziellen Ankündigung sei noch offen, heißt es in dem Bericht. Eine Entscheidung vor der Vorlage des nächsten Quartalsberichts Ende Januar sei jedoch unwahrscheinlich.

Als wahrscheinlichster Nachfolger gilt laut "Financial Times" der bisherige Hardware-Chef John Ternus. Eine endgültige Entscheidung sei allerdings noch nicht gefallen. Apple kommentierte die Berichte auf Anfrage nicht.

Cook führt Apple seit 2011, nachdem er wenige Monate vor dem Tod von Steve Jobs das Unternehmen übernommen hatte. Während seiner Amtszeit entwickelte sich Apple zum weltweit höchstbewerteten Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von zuletzt rund vier Billionen US-Dollar.

Personalwechsel und strategischer Druck

Zuletzt hatte Apple mehrere Umbesetzungen in der Führung vorgenommen. Finanzchef Luca Maestri sowie Chief Operating Officer Jeff Williams haben ihren Rückzug angekündigt. Cook selbst hat mehrfach betont, dass er eine interne Nachfolge bevorzuge.

Apple-nahen Kreisen zufolge hat der derzeit diskutierte Wechsel an der Spitze keinen Bezug zur aktuellen Geschäftsentwicklung. Vielmehr sei die Nachfolge langfristig geplant. Der iPhone-Konzern erwartet zum Jahresende erneut Rekordumsätze.

Die "Financial Times" verweist darauf, dass ein früher Wechsel an der Spitze dem neuen Managementteam genug Zeit geben würde, sich vor den großen Apple-Veranstaltungen im Juni und September einzuarbeiten.

Trotz starker Quartalszahlen steht Apple unter Druck, in neue Produktkategorien vorzudringen und bei Zukunftstechnologien wie künstlicher Intelligenz Anschluss an die Konkurrenz zu halten. Unternehmen wie Nvidia, Microsoft und Alphabet haben ihre Bewertungen 2025 deutlich gesteigert – auch wegen ihrer KI-Strategien.