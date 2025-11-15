t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenAktuellesWirtschaft

Porzellan-Insolvenz: Traditionsdruckerei nach 352 Jahren zahlungsunfähig

DAX
23.876,55(-0,69%)
Gold
4.080,44 USD(-2,18%)
Bitcoin
82.471,62 EUR(-0,70%)
Öl Brent
63,11 USD(+0,69%)

Wegen weltbekannter Porzellanfirma
Traditionsdruckerei meldet Insolvenz an

Von t-online, jha
15.11.2025 - 11:46 UhrLesedauer: 2 Min.
Arbeit am Siebdruckautomaten: Das Unternehmen blickt auf über 350 Jahre Geschichte zurück.Vergrößern des Bildes
Arbeit am Siebdruckautomaten: Das Unternehmen blickt auf über 350 Jahre Geschichte zurück. (Quelle: IHK)
News folgen

Ein Rechtsstreit hat eine ostdeutsche Traditionsfirma in die Insolvenz getrieben. Jetzt geht deshalb auch eine 352-Jahre alte Tochterfirma in die Knie.

Die Wiedemannsche Druckerei AG aus Saalfeld hat Insolvenz angemeldet. Der Schritt wurde notwendig, weil das Mutterunternehmen, die Könitz Porzellan GmbH, Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt hat. Die inzwischen 352 Jahre alte Druckerei mit rund 20 Beschäftigten ist eng an die Porzellanmanufaktur gebunden. Nach Angaben des zuständigen Insolvenzverwalters stammten zuletzt "90 Prozent der Aufträge" von Könitz, wie er der Bild-Zeitung sagte. Der Rest seien Fremdaufträge.

Erste Ursache ist die Entwicklung bei Könitz Porzellan, deren Insolvenz die Druckerei direkt in die Zahlungsunfähigkeit gezogen hat. Das Unternehmen aus Unterwellenborn geriet wegen eines langwierigen Rechtsstreits in Frankreich in finanzielle Schwierigkeiten. Ein früherer Geschäftspartner hatte dort in erster Instanz "Schadenersatz in sechsstelliger Höhe" erwirkt, erklärte Geschäftsführer Turpin Rosenthal MDR Thüringen.

Obwohl das Urteil noch nicht rechtskräftig sei, habe der Verfahrensgegner eine Kontenpfändung erwirkt. Rosenthal betonte, man habe die Insolvenz beantragt, um "einen Abfluss des Geldes ins Ausland zu verhindern".

Bedeutung für den Konzern

Könitz Porzellan zählt zu den bekanntesten Becher- und Tassenherstellern Deutschlands. Das Unternehmen produziert individuell bedrucktes Porzellan für internationale Kunden, darunter auch das Pariser Louvre. Die 100 Beschäftigten stellen monatlich bis zu 300.000 Becher her. Trotz des laufenden Insolvenzverfahrens führt Könitz die Produktion weiter und geht laut Geschäftsführung von einem positiven Ausgang des Rechtsstreits aus. Der Jahresumsatz lag zuletzt bei knapp zehn Millionen Euro.

Handarbeit: Ein Schiebebild der Wiedemannschen Druckerei AG wird auf einen Kaffeebecher aufgebracht.Vergrößern des Bildes
Handarbeit: Ein Schiebebild der Wiedemannschen Druckerei AG wird auf einen Kaffeebecher aufgebracht. (Quelle: Könitz Porzellan)

Die Wiedemannsche Druckerei wurde 1673 gegründet und gilt als eine der ältesten Druckereien in Thüringen. Über fast drei Jahrhunderte blieb sie im Familienbesitz, bevor mehrere Eigentümerwechsel folgten. In den 1920er-Jahren stellte der Betrieb Not- und Inflationsgeld her, bevor er sich nach mehreren wirtschaftlichen Einschnitten dauerhaft auf keramischen Buntdruck spezialisierte. Im Jahr 2000 wurde sie dann von der Könitz Porzellan GmbH übernommen. Das Unternehmen fertigt bis heute die filigranen Dekore an, die Geschirr, Trinkflaschen und Werbeschilder zieren.

Der Sachwalter prüft derzeit Optionen, sowohl Könitz Porzellan als auch die Druckerei zu erhalten. Das Management äußerte sich laut Bild optimistisch, dass das Geschäftsmodell beider Betriebe tragfähig sei. Zudem läuft das Verfahren in Frankreich weiterhin in zweiter Instanz – ein Erfolg dort könnte die finanzielle Lage des Konzerns entscheidend stabilisieren.

Verwendete Quellen
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel

Themen

Finanzen A bis Z

Alle Aktien der Indizes

ETFs

Indizes Deutschland

Indizes Europa

Indizes USA & Asien

Kryptowährungen

Rohstoffe

Tools

Top Aktien

Währungen

t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom