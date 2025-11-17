Getrübte Konsumlaune Black Friday: HDE rechnet erstmals mit Umsatzrückgang

Von reuters 17.11.2025 - 12:02 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Angebote am Black Friday (Symbolbild): Die schlechte Konsumstimmung dämft die Erwartungen auf hohe Umsätze. (Quelle: Alexis Sciard/imago-images-bilder)

Angesichts der wirtschaftlichen Krise in Deutschland ist die Konsumlaune getrübt. Das hat deutliche Auswirkungen auf die anstehenden Schnäppchentage.

Der deutsche Einzelhandel rechnet rund um die Schnäppchentage Black Friday und Cyber Monday erstmals mit einem Umsatzrückgang. Erwartet werden Einnahmen von 5,8 Milliarden Euro und damit zwei Prozent weniger als vor einem Jahr, wie der Handelsverband Deutschland (HDE) am Montag mitteilte.

Die Prognose fußt auf einer Umfrage unter Verbrauchern. Es wollten an den Aktionstagen zwar etwas mehr Kunden reduzierte Produkte kaufen als noch im Vorjahr. Ihre Ausgaben gingen jedoch angesichts der anhaltend schwachen Konsumstimmung zurück.

"Auch in diesem Jahr planen viele Verbraucherinnen und Verbraucher, den Black Friday und den Cyber Monday für die Schnäppchenjagd zu nutzen", sagte der stellvertretende HDE-Hauptgeschäftsführer Stephan Tromp. "Doch die anhaltend schwache Konsumstimmung dämpft die Erwartungen, erstmals gehen die Aktionsausgaben etwas zurück."

Rückgang ist Premiere

Seit Beginn der Datenerfassung 2016 sind die Ausgaben zu Black Friday und Cyber Monday den Angaben zufolge kontinuierlich gestiegen, zwischenzeitlich sogar um mehr als 20 Prozent im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr. Schon 2023 legten die Umsätze allerdings nur noch geringfügig zu, bevor der Aufwärtstrend im Jahr 2024 auf hohem Niveau stagnierte.

Insgesamt wollen etwas mehr Menschen die beiden Aktionstage für den Einkauf reduzierter Produkte nutzen als noch 2024. Zum Black Friday will mit 48 Prozent demnach fast die Hälfte der Befragten auf Schnäppchenjagd gehen, zum Cyber Monday mehr als ein Drittel. "Bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern sind die Aktionstage mit ihren Sonderangeboten beliebt, gerade jetzt in der wirtschaftlich angespannten Lage", sagte Tromp. Die Umfrageergebnisse zeigten, dass an beiden Aktionstagen nicht nur zusätzliche Käufe getätigt werden, sondern in diesem Jahr auch mehr Käufe zur notwendigen Versorgung.