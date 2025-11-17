t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenAktuellesWirtschaft

Gerry Weber: Modemarke kehrt nach Insolvenz zurück – aber nur der Name

DAX
23.763,12(-0,48%)
Gold
4.080,52 USD(+0,00%)
Bitcoin
82.441,62 EUR(-0,69%)
Öl Brent
64,29 USD(+1,87%)

Alle Mitarbeiter entlassen
Modemarke kehrt nach Insolvenz zurück – aber nur im Namen

Von t-online
Aktualisiert am 17.11.2025 - 11:48 UhrLesedauer: 1 Min.
Gerry Weber, Filiale *** Gerry Weber, Branch officeVergrößern des Bildes
Gerry-Weber-Filiale (Archivbild): Alle Läden wurden geschlossen. (Quelle: IMAGO/Weingartner-Foto)
News folgen

Im Frühjahr war nach mehrmaliger Insolvenz endgültig Schluss für Gerry Weber. Alle Läden und die Zentrale wurden geschlossen. Nun gibt es ein Comeback.

Die Modemarke Gerry Weber kehrt in den Verkauf zurück. Künftig wird das spanische Unternehmen Grupo Victrix Kleidung unter dem Namen verkaufen. Dabei handelt es sich allerdings lediglich um den Markennamen, vom ursprünglichen Unternehmen aus Halle (Westfalen) ist sonst nichts mehr übrig.

Nun wurde eine neue Kollektion für die Marke Gerry Weber entwickelt, die künftig ausschließlich online vertrieben werden soll. Der Shop ist bereits online. Dabei kooperiert Victrix mit der Globalist Beteiligungs GmbH aus Stuttgart. Die Gerry W. Online DACH GmbH wurde neu gegründet und fungiert als Lizenzpartner.

Globalist-Gründer Carlos Schönig zeigte sich beim "Handelsblatt" optimistisch: "Wir sind zuversichtlich, dass unser Angebot die Erwartungen der Kundinnen erfüllt und der Neustart gelingt."

Gerry Weber war 1973 als Hatex KG gegründet worden und zeitweise in über 60 Ländern aktiv. Allerdings geriet das Unternehmen ab 2019 in eine Krise und meldete im selben Jahr erstmals Insolvenz an, britische Investoren übernahmen. Nach zwei weiteren Insolvenzen 2023 und 2025 wurde im Mai dann das endgültige Aus verkündet. Die verbliebenen 40 der ursprünglich über 170 vorhandenen Filialen wurden geschlossen, die Zentrale in Halle aufgegeben.

Verwendete Quellen
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel

Themen

Finanzen A bis Z

Alle Aktien der Indizes

ETFs

Indizes Deutschland

Indizes Europa

Indizes USA & Asien

Kryptowährungen

Rohstoffe

Tools

Top Aktien

Währungen

t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom