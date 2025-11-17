So viel Geld sollten Sie ansparen

Gerry-Weber-Filiale (Archivbild): Alle Läden wurden geschlossen. (Quelle: IMAGO/Weingartner-Foto)

Im Frühjahr war nach mehrmaliger Insolvenz endgültig Schluss für Gerry Weber. Alle Läden und die Zentrale wurden geschlossen. Nun gibt es ein Comeback.

Die Modemarke Gerry Weber kehrt in den Verkauf zurück. Künftig wird das spanische Unternehmen Grupo Victrix Kleidung unter dem Namen verkaufen. Dabei handelt es sich allerdings lediglich um den Markennamen, vom ursprünglichen Unternehmen aus Halle (Westfalen) ist sonst nichts mehr übrig.

Nun wurde eine neue Kollektion für die Marke Gerry Weber entwickelt, die künftig ausschließlich online vertrieben werden soll. Der Shop ist bereits online. Dabei kooperiert Victrix mit der Globalist Beteiligungs GmbH aus Stuttgart. Die Gerry W. Online DACH GmbH wurde neu gegründet und fungiert als Lizenzpartner.

Globalist-Gründer Carlos Schönig zeigte sich beim "Handelsblatt" optimistisch: "Wir sind zuversichtlich, dass unser Angebot die Erwartungen der Kundinnen erfüllt und der Neustart gelingt."