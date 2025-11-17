t-online - Nachrichten für Deutschland
Airbus: Golfstaat bestellt 100 Maschinen beim Flugzeugbauer

100 Maschinen bestellt
Reiche: Airbus erhält Milliarden-Auftrag

Von dpa, t-online
17.11.2025 - 20:10 UhrLesedauer: 1 Min.
imago images 0840409241Vergrößern des Bildes
Katherina Reiche (CDU) vor dem Airbus-Regierungsflieger: "So sichern wir Arbeitsplätze in Deutschland". (Archivbild) (Quelle: Thomas Imo/imago)
Katherina Reiche reist an den Golf und spricht von einem "Riesen-Auftrag" für Airbus. Große Teile des europäischen Fliegers werden in Deutschland gefertigt.

Der Flugzeugbauer Airbus erhält nach den Worten von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche einen großen Auftrag aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die CDU-Politikerin sagte in Abu Dhabi, sie habe am Rande der Dubai Air Show mit dem Wirtschafts- und Tourismusminister gesprochen. Airbus habe von der Fluggesellschaft FlyDubaï einen Auftrag über 100 Maschinen des Typs A321neo erhalten.

Reiche reist Dienstag nach Katar weiter

Reiche sprach von einem Riesen-Auftrag, insbesondere für das Werk in Hamburg. "So sichern wir Arbeitsplätze in Deutschland und zeigen, was ein deutsches Unternehmen, was deutsche Technologie kann."

Reiche war am Sonntag für eine mehrtägige Reise in die Golfregion aufgebrochen. Die Partnerschaft mit den Emiraten sei auf Langfristigkeit ausgelegt, sagte sie. Die Vereinigten Arabischen Emiraten seien ein verlässlicher und starker Partner, der auf moderne Technologien setze, kapitalstark sei und Deutschland als Partner schätze. Nach Gesprächen in den Vereinigten Arabischen Emiraten fliegt Reiche am Dienstagabend nach Katar.

Der europäische Flugzeughersteller Airbus hat seinen Sitz im französischen Toulouse. Danach ist das Airbus-Werk in Hamburg-Finkenwerder die größte Fertigungsstelle des Flugzeugbauers.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
