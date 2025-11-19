Größte Einzelentdeckung Riesiges Goldvorkommen gefunden

Von t-online Aktualisiert am 20.11.2025 - 10:20 Uhr

Ein Goldbarren der Rohschmelze in den Händen eines Arbeiters (Symbolbild). (Quelle: IMAGO/Zoonar.com/Olga Kostrova/imago)

In China ist ein Goldvorkommen entdeckt worden, das bislang einzigartig ist. Der Wert beträgt mehrere Milliarden Euro.

China hat den größten Goldfund seit 1949 gemeldet. Das Ministerium für Naturressourcen hat bestätigt, dass das Vorkommen in der Provinz Liaoning rund 1.444 Tonnen Gold enthält. Die Erkundung ist nach Angaben der Behörde in 15 Monaten abgeschlossen worden, berichtet die staatliche "China Daily".

Das Ministerium spricht von einem "ultra-großen" Vorkommen mit niedrigem Goldgehalt. Die staatliche Liaoning Geological and Mining Group hat dafür fast 1.000 Fachkräfte und Arbeiter eingesetzt. Der Fund gilt als bislang größte Einzelentdeckung seit der Gründung der Volksrepublik China. Staatliche Behörden haben mitgeteilt, dass das Vorkommen eine erste wirtschaftliche Bewertung bestanden hat.

Bis 2027 soll Abbau beginnen

Der geschätzte Wert des Goldes liegt bei mehr als 166 Milliarden Euro, berichtet "Euronews". Gold hat in diesem Jahr neue Höchststände erreicht und kostet mehr als 115.000 Euro pro Kilogramm.

China National Gold Group, die Liaoning Mineral Geology Group und die Stadtregierung von Yingkou haben eine Partnerschaft zur Erschließung der Mine geschlossen. Bis 2027 planen sie Investitionen von mehr als 20 Milliarden Yuan (2,42 Milliarden Euro), um in Yingkou eine integrierte Industriekette aufzubauen, die Erkundung, Abbau, Verarbeitung, Schmelzen sowie die Herstellung von Goldschmuck umfasst.

Ein rund 133 Hektar großes Industriegebiet soll entstehen, das eine große Schmelzzone, eine Verarbeitungszone sowie einen Lager- und Logistikbereich umfasst.