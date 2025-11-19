Niederländische Behörde streicht Flüge Ryanair wegen Verspätungen bestraft
Die niederländische Koordinationsstelle für Flüge hat bei Ryanair durchgegriffen. Wegen mehrfacher Verspätungen werden zwei Lande-Slots gestrichen.
Ryanair hat die Start- und Landezeiten für zwei Flüge an einem europäischen Flughafen verloren. Nach Angaben des "Eindhovens Dagblad" hat die Organisationsstelle Airport Coordination Netherlands bemängelt, dass zwei Abendflüge der Airline nach Eindhoven wiederholt verspätet angekommen waren. Betroffen waren Verbindungen aus Sofia und aus Pisa. Die Behörde strich die beiden Flüge als Konsequenz aus dem Flugplan für den kommenden Sommer.
Das Blatt berichtete, dass diese Maßnahme selten verhängt werde. Ryanair erklärte, man habe die Entscheidung bei der EU-Kommission und vor niederländischen Gerichten angefochten.
Weitere Kürzungen im europäischen Flugplan
Der Konzern hatte im vergangenen Monat angekündigt, nächstes Jahr zusätzliche europäische Flughäfen zu verlassen. Die Fluggesellschaft nannte dafür höhere Steuern in Frankreich als Grund und bezeichnete die Bedingungen als "unwirtschaftlich". Bereits zuvor hatte Ryanair Flüge nach Bergerac, Brive und Straßburg gestrichen.
Auch in Spanien will das Unternehmen sein Angebot reduzieren. Nach eigenen Angaben streicht Ryanair 1,2 Millionen Sitzplätze und beendet alle Verbindungen nach und von Asturias. Der kommerzielle Leiter Jason McGuinness sagte dem Magazin "Challenges", Steuererhöhungen hätten einzelne französische Flughäfen für die Airline "wirtschaftlich untragbar" gemacht.
