Krise um Chiphersteller Nexperia: Niederlande knickt vor China ein

Von t-online , jha Aktualisiert am 19.11.2025 - 10:28 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Nexperia-Zentrale in der Niederlande: Das Unternehmen produziert massenweise Halbleiter für elektronische Produkte (Archivbild). (Quelle: IMAGO/Nicolas Economou/imago)

In einem beispiellosen Schritt hatte die niederländische Regierung die Kontrolle bei einem Chiphersteller übernommen. Nach Druck aus China rudert Den Haag zurück.

Im Streit um den für die Autoindustrie wichtigen Chiphersteller Nexperia gehen die Niederlande auf den chinesischen Eigner zu. Die niederländische Regierung gibt die Ende September an sich gerissene Kontrolle über das Unternehmen wieder ab, wie sie am Mittwoch gegenüber dem Parlament in Den Haag erklärte.

Das sei ein Zeichen des guten Willens gegenüber China, erklärte Wirtschaftsminister Vincent Karremans. Seine Regierung begrüße die Maßnahmen Chinas, die Versorgung mit Halbleitern sicherzustellen.