Kurswechsel wegen schlechter Zahlen Mercedes verabschiedet sich vom "L-Wort"

Von t-online , jha 19.11.2025 - 11:30 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Mercedes A-Klasse: Die Stuttgarter wollen doch wieder mehr Autos verkaufen. (Quelle: Daimler AG/dpa-tmn/dpa-bilder)

Intern wurde aufgrund negativer Reaktionen nur noch vom "L-Wort" gesprochen. Jetzt hat Mercedes den Begriff Luxus von seiner Webseite gestrichen.

Mercedes-Benz hat das Wort "Luxus" aus seinem Markenleitbild gestrichen und damit eine zentrale strategische Vorgabe offiziell aufgegeben. Das berichtete das "Handelsblatt" unter Berufung auf Konzernkreise. Auf der Webseite des Autobauers ist der Hinweis, man wolle wie eine Luxusmarke denken und handeln, inzwischen entfernt. Stattdessen wolle Mercedes Begehrlichkeiten schaffen, "wo immer unsere Marke auftritt". Es ist bereits die zweite große Korrektur nach dem Abschied von der Electric-only-Strategie.

Schon im Sommer hatte t-online über entsprechende Überlegungen berichtet. Mercedes hatte zunehmend auf den Begriff "Luxus" verzichtet aufgrund polarisierender Reaktionen bei Kunden und Mitarbeitern. Intern wurde nur noch vom "L-Wort" gesprochen, das niemand aussprechen wollte.

Luxus-Modelle verkaufen sich schlechter

Jetzt folgt wohl die Entscheidung, nachdem der Druck auf Mercedes aufgrund schlechter Zahlen noch größer geworden ist. Im dritten Quartal war der Konzerngewinn um 30,8 Prozent auf 1,19 Milliarden Euro gesunken. Die Margen in der Pkw-Sparte litten unter höheren Zöllen, Wechselkurseffekten und schwacher Nachfrage in China. Im selben Zeitraum setzte Mercedes weltweit 525.300 Pkw und Vans ab – ein Minus von zwölf Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Die bisherige Strategie hatte seit 2022 vorgesehen, Mercedes stärker als Luxusmarke zu positionieren. Unter dem Motto "Marge vor Menge" lag der Fokus auf renditestarken Modellen wie der S-Klasse, Maybach-Varianten oder der G-Klasse. Der Anteil dieser Top-End-Fahrzeuge sollte bis 2026 deutlich steigen. Tatsächlich blieb die Entwicklung hinter den Erwartungen zurück. Laut "Handelsblatt" lag der Absatzanteil zuletzt bei rund 15 Prozent – angepeilt waren bis zu 18 Prozent.

Verlagerung der Produktion nach Ungarn

Mit der neuen Strategie rückt Mercedes wieder stärker in Richtung Volumensegment. So soll ein neues Einstiegsmodell entwickelt werden, das optisch und preislich an die A-Klasse angelehnt ist. Diese wird zudem verlängert und bleibt bis Ende 2027 im Programm. Die Produktion wird jedoch aus Deutschland in das ungarische Werk Kecskemet verlegt, wo die Produktionskosten 70 Prozent unter dem deutschen Niveau liegen.

Das neue Modell soll auf der modularen Plattform MMA basieren und vor allem europäische Kunden ansprechen. Neben CLA, CLA Shooting Brake, GLA und GLB soll es das fünfte Kompaktmodell im Portfolio sein. Die ursprünglich geplante Reduzierung auf vier Modelle wird damit nicht umgesetzt. Die B-Klasse hingegen läuft wie geplant Ende dieses Jahres aus.

Breite Produktoffensive