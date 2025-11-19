Nur in diesem Bundesland ist heute Feiertag

Künstliche Intelligenz für die Industrie Münchner Startup will ab kommendem Jahr humanoide Roboter ausliefern

19.11.2025

Neuer Kollege aus München: Agile Robots und sein humanoider Helfer. (Quelle: Agile Robots)

Ein Münchner Unternehmen will menschenähnliche Roboter in Serie fertigen. Zum Einsatz kommen sollen sie zunächst in der Industrie.

Das Münchner Unternehmen Agile Robots will ab Anfang kommenden Jahres humanoide Roboter in Serie produzieren. Der Agile One soll im oberbayerischen Fürstenfeldbruck entstehen, wie das Unternehmen mitteilt. Der Roboter, dessen Konstruktion mit Armen, Beinen und einem Kopf an einen Menschen erinnert, soll in industriellen Umgebungen mit anderen Robotern und auch Menschen zusammenarbeiten.

"Der wahre Mehrwert für unsere Industriekunden liegt nicht in einem einzelnen intelligenten Humanoiden, sondern in einem vollständig vernetzten und intelligenten Produktionssystem", erklärte Unternehmensgründer Zhaopeng Chen.

Dabei sollen ihm ein auf Industriedaten trainiertes KI-Modell und eine hochpräzise robotische Hand – nach Unternehmensangaben die präzisesten weltweit – helfen. Der Roboter soll zudem auch mit Menschen kommunizieren können. Ein von Agile Robots verbreitetes Video zeigt, wie der Roboter und ein Mitarbeiter miteinander sprechen. Wie viele Roboter gebaut werden sollen und wie viele Menschen in der neuen Produktion arbeiten werden, gibt das Unternehmen zunächst nicht bekannt.

"Wir bei Agile Robots sind überzeugt, dass die nächste industrielle Revolution durch Physical AI geprägt wird: intelligente, autonome und flexible Roboter, die die physische Welt wahrnehmen, verstehen und darin handeln können", sagt Chef und Unternehmensgründer Zhaopeng Chen. Der Agile One verkörpere diese Vision.

Ausgründung aus der DLR

Agile Robots wurde 2018 von Chen und weiteren Experten vom ansonsten eher drögen Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) gegründet.

2024 machte das schnell wachsende Unternehmen einen Umsatz von rund 200 Millionen Euro und beschäftigt aktuell mehr als 2.500 Mitarbeiter in Deutschland, China und Indien. Bisher umfasst das Portfolio unter anderem Roboterarme oder automatisierte Transportsysteme.